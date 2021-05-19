В рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм», вполне возможно, совершит последнюю попытку заставить «Ливерпуль» понервничать, перед поединком «красных» против «Бернли» сыграв домашний матч против бирмингемской «Астон Виллы».

«Тоттенхэм»

Фанаты «шпор» еще могут держать в памяти моменты, когда Райан Мэйсон выступал за клуб в качестве футболиста, но затем последовала его ужасающая травма, и теперь он вынужден уже в качестве главного тренера спасать команду от последствий похождений Жозе Моуриньо на этом поприще. Работы просто непочатый край. Мы уже успели подойти к предпоследнему туру АПЛ, а «Тоттенхэм» все еще не знает, сможет ли в следующем сезоне рассчитывать на дополнительные финансовые средства от выступлений в еврокубках.

Перспективы попасть в Лигу чемпионов УЕФА у коллектива из северной части Лондона уже точно себя исчерпали – семь очков отставания от «Лестера» за такое количество матчей отыграть невозможно. Выступать в Лиге Европы «шпоры» не особо-то и стремятся, учитывая амбиции президента клуба, однако, если и этого состязания не будет в календаре команды на следующий год, то распродажи лидеров точно не избежать. Для того, чтобы избежать сезона без еврокубков, подопечные Мэйсона должны набрать хотя бы одно очко для того, чтобы отбросить «Лидс», и четыре очка, чтобы обезопасить себя от «Эвертона». А вот для борьбы против «Вест Хэма» необходимы исключительно две победы.

«Астон Вилла»

Бирмингемский клуб принадлежит к той категории команд, для которых текущий сезон был досрочно завершен. Место в середине таблицы от коллектива Дина Смита уже точно никуда не денется, поэтому единственное, чем они могу заниматься до конца футбольного года – наигрывать варианты уже на следующий розыгрыш АПЛ. У «львов» в двух последних турах стоят две игры против лондонских команд: следом за «Тоттенхэмом» пойдет «Челси», поэтому можно с уверенностью утверждать, что даже один набранный балл в этих дуэлях будет для «Виллы» большим достижением.

Посягнуть на 11-ю строчку команды Смита еще имеют шансы «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас», а еще у нее плохая статистика в личных встречах против «Саутгемптона». Поверить в то, что сразу три преследователя сумеют одержать по две победы, не предоставляется возможным – уж слишком нестабильные результаты в последнее время демонстрируют вышеперечисленные команды. Отсюда напрашивается простой вывод – «Астон Вилле» терять нечего.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Астон Виллы», и завершилась победой «шпор» со счетом 2:0.

«Тоттенхэм» при Мэйсоне уступает в каждом следующем поединке, после матча с победным исходом. В прошлой игре «шпоры» обыграли «Вулверхэмптон», поэтому им придется научиться ломать негативные тенденции.

«Астон Вилла» не может победить уже три матча кряду, да и в целом, каждый успех команды в весенней части сезона сопровождает серия из, как минимум, трех потерь очков.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дайер, Альдервейрельд, Танганга – Хойбьерг, Ло Чельсо – Сон, Алли, Бергвейн – Кейн.

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Хаус, Конса, аль-Мухаммади – Ремси, Дуглас Луис – Грилиш, Макгинн, Траоре – Уоткинс.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Тоттенхэм» должен одержать победу, однако с игрой в обороне у команды Мэйсона все еще есть определенные проблемы. В таких условиях, ставка «Обе команды забьют и победит Тоттенхэм: да» за 2,80 от Favbet выглядит достойным предложением.

19 мая, среда