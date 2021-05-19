13-й тур
Подолье
0 : 0
Эпицентр Дунаевцы
19.05.2021, FT

Вторая лига. Подолье теряет очки, Кривбасс громит соперника на выезде

Состоялись два перенесенных матча

  • 19.05.2021 22:22
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Вторая лига. Подолье теряет очки, Кривбасс громит соперника на выезде
© ФК Кривбасс

Состоялись перенесенные матчи Второй лиги. В 13-м туре группы А «Подолье» поделило очки в матче с «Эпицентром».

В 17-м туре группы Б «Кривбасс» разгромил «Николаев».

Вторая лига

Группа А. 13-й тур

«Подолье» - «Эпицентр Дунаевцы» - 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Группа Б. 17-й тур

«Николаев-2» - «Кривбасс» - 0:4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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