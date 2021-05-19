Вторая лига. Подолье теряет очки, Кривбасс громит соперника на выезде

Состоялись перенесенные матчи Второй лиги. В 13-м туре группы А «Подолье» поделило очки в матче с «Эпицентром».
В 17-м туре группы Б «Кривбасс» разгромил «Николаев».
Вторая лига
Группа А. 13-й тур
«Подолье» - «Эпицентр Дунаевцы» - 0:0
Группа Б. 17-й тур
«Николаев-2» - «Кривбасс» - 0:4
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Источник — Sport.ua
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