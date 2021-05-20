В поединке 17-го тура Второй лиги Украины «Кривбасс» на выезде разбил «Николаев-2» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Николаев-2» — «Кривбасс» — 0:4
Голы: Горват, 35, Черний, 73, с пенальти, 83, Малиновский, 79
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Черний (Кривбасс).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Назар Малиновский (Кривбасс).
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Константин Черний (Кривбасс).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Горват (Кривбасс).
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Источник — ФК Кривбасс
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