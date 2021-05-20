17-й тур
Николаев-2
0 : 4
Кривбасс
19.05.2021, FT

Николаев-2 — Кривбасс — 0:4. Видео голов и обзор матча

Гости всухую разгромили хозяев в поединке 17-го тура Второй лиги

  • 20.05.2021 05:30
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Николаев-2 — Кривбасс — 0:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Кривбасс Кривой Рог

В поединке 17-го тура Второй лиги Украины «Кривбасс» на выезде разбил «Николаев-2» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Николаев-2» — «Кривбасс» — 0:4
Голы: Горват, 35, Черний, 73, с пенальти, 83, Малиновский, 79

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Константин Черний (Кривбасс).
79' ГОЛ ! Мяч забил Назар Малиновский (Кривбасс).
73' ГОЛ ! С пенальти забил Константин Черний (Кривбасс).
35' ГОЛ ! Мяч забил Александр Горват (Кривбасс).
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Источник — ФК Кривбасс

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