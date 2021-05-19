Забарный рассказал, против какого нападающего ему было тяжелее всего играть

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал, с каким из нападающих в Лиге чемпионов ему пришлось тяжелее всего.



«С Моратой. Однозначно. Он хорошо корпусом прикрывал, открывался. Такой резкий. Я только посмотрел на него, а он уже убежал от меня. С ним было очень сложно», – сказал Забарный.



Отметим, что нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в двух матчах против «Динамо» забил три гола.

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