Забарный рассказал, чем тактика Луческу отличается от тактики Шевченко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал, чем отличаются тактические установки Мирчи Луческу и Андрея Шевченко.
«У Луческу на первом месте организация игры в обороне всей командой, а потом уже атака. Луческу больше идет в контроль мяча, если закрыт фланг – туда не лезь, нужно разворачиваться и искать свободные зоны.
В принципе, у Андрея Николаевича то же самое, но у него больше вперед и атаковать. Если подумать, то и в обороне есть свои тактические моменты.
Не могу сказать, что есть большая разница. Оба хорошие тренеры», – сказал Забарный.
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Источник — Отдушивдушу
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