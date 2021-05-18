Забарный рассказал, чем тактика Луческу отличается от тактики Шевченко

Защитник считает, что сборная больше играет в атаку

  • 18.05.2021 18:46
  • 2517 просмотров
  • 3 комментария
Забарный рассказал, чем тактика Луческу отличается от тактики Шевченко
© ФК Динамо. Илья Забарный

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал, чем отличаются тактические установки Мирчи Луческу и Андрея Шевченко.
 
 «У Луческу на первом месте организация игры в обороне всей командой, а потом уже атака. Луческу больше идет в контроль мяча, если закрыт фланг – туда не лезь, нужно разворачиваться и искать свободные зоны.
 
В принципе, у Андрея Николаевича то же самое, но у него больше вперед и атаковать. Если подумать, то и в обороне есть свои тактические моменты. 
 
Не могу сказать, что есть большая разница. Оба хорошие тренеры», – сказал Забарный.

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Источник — Отдушивдушу

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 18.05.2021 19:46
    0
    Вряд ли 18 летнему защитнику уместно позволять себе делать сравнение двух тренеров встретившихся
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.05.2021 19:06
    +2
    axylinam, 18.05.2021 18:56
    Оба- тренеры хорошие,но Шевченко как тренер не выиграл ни одного трофея
    а что он мог выиграть? Чемпионат мира? Смешно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 18:56
    -4
    Оба- тренеры хорошие,но Шевченко как тренер не выиграл ни одного трофея
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.05.2021 19:06
    +2
    axylinam, 18.05.2021 18:56
    Оба- тренеры хорошие,но Шевченко как тренер не выиграл ни одного трофея
    а что он мог выиграть? Чемпионат мира? Смешно
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 18.05.2021 19:46
    0
    Вряд ли 18 летнему защитнику уместно позволять себе делать сравнение двух тренеров встретившихся
    Ссылка
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