ЗАБАРНЫЙ: «Луческу напихал мне после плохого паса в матче с Финляндией»

Защитник рассказал, за что его критиковал главный тренер «Динамо»

  • 18.05.2021 18:31
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ЗАБАРНЫЙ: «Луческу напихал мне после плохого паса в матче с Финляндией»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал, за что его больше всего критиковал Мирча Луческу.
 
«Бывало, что он покрикивал на меня. Например, я отдал неточный пас, а он кричит: «Илья, что это?».  Помню еще в начале я слабо сыграл внешней стороной стопы на Бущана и Жора еле-еле выбил мяч перед нападающим. Была сложная игра, Луческу в перерыве напихал мне, что никакой внешней – только щекой. А мне тогда удобней как раз внешней было, но слабо отдал. 
 
Потом в сборной слабо отдал пас на Миколенко внешней, когда с Финляндией играли.  Когда приехали после сборной, Луческу мне снова напихал: «Я тебе уже сколько раз говорил, ты уже 7 месяцев у нас в команде и все равно делаешь те же ошибки Это непозволительно».

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Источник — Отдушивдушу

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