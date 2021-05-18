Илья ЗАБАРНЫЙ: «В сборной конкуренция, нас очень много, все хотят на Евро»

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал об особенностях тренировочного процесса в команде в начале подготовки к Евро-2020.
«Как только прибыли в расположение сборной, с первой же тренировки начали готовиться. Адаптировались, все хорошо.
У нас был довольно тяжелый сезон, много игр провели. Уже втянулись в этот ритм, просто надо было отдохнуть. Впереди тренировки с мячом, более приятно, поскольку сейчас были тесты, много беговой работы.
В сборной конкуренция, нас сейчас очень много. Это хорошо, ведь каждый хочет проявить себя и показать свой максимум. Все хотят поехать на Евро, ведь для каждого футболиста это мечта - выступить на таком турнире», - сказал Забарный.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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