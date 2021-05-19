Александрия огласила задачи на сезон для нового наставника

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал о назначении 44-летнего Юрия Гуры на пост главного тренера «горожан» и какие задачи будут перед ним поставлены.

«Сразу уточню: другие кандидатуры не рассматривались. В Интернете встречалась информация, что имеются 3-4 потенциальных претендента на вакантную должность главного тренера, но президент Сергей Кузьменко был убежден, что «горожан» может возглавить только Юрий Гура.

Почему? Он – воспитанник александрийского футбола, на протяжении многих лет выступал за местную «Полиграфтехнику», а уже в роли тренера был у руля «Украгрокома», завоевавшего в свое время для Александрии путевку в Первую лигу. После объединения «Украгрокома» с «Александрией» без перерыва трудился на разных должностях в структуре клуба. Гура неоднократно доказывал свою профпригодность и заслужил дать ему шанс в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, Гура со своими помощниками еще не определился, однако в новом тренерском штабе не будет тех специалистов, которые работали под руководством Владимира Шарана.

Уже точно можно сказать, что состав «Александрии» претерпит серьезные изменения. Подготовка к новому сезону начнется 15 июня. Перед командой будет поставлено задание побороться за путевку в еврокубки», - сказал Китаев.