Ман Юнайтед – Фулхэм – 1:1. Шикарный гол Кавани. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (Кавани, 15 – Брайен, 76)
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Джо Брайан (Фулхэм).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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