Ман Юнайтед

Во вторник, 18-го мая, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии местный «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» уже давно утратили турнирную мотивацию. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не смогли побороться с «Манчестер Сити» за первое место, однако еще несколько туров назад обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов. С большой долей вероятности манкунианцы завершат сезон на второй позиции. Сейчас в активе команды 70 очков и она на четыре пункта опережает третий «Лестер». Думается, что «МЮ» удастся сохранить свое нынешнее место.

Главным матчем сезона для «Манчестер Юнайтед» будет финал Лиги Европы против «Вильярреала», который состоится 26 мая. Команда из Манчестера уже планомерно готовится к этой игре, ведь европейский трофей – это всегда престижно. Сульшер в последних играх стал проводить ротацию состава, давая отдохнуть некоторым лидерам. В этом поединке будет тоже самое. Правда, в последних двух матчах манкунианцы потерпели поражения. Они проиграли дома «Лестеру» и «Ливерпулю».

Не помогут Манчестеру в игре с «Фулхэмом» травмированные Дэниел Джеймс, Фил Джонс, Харри Магуайр и Антони Марсьяль.

«Фулхэм»

«Дачники» также уже все для себя решили в этом сезоне. Правда, в отличии от «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» не может занести сезон себе в актив. Команда из Лондона досрочно вылетела из английской Премьер-лиги и в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе. «Белые» весь сезон провели крайне нестабильно и в целом заслуженно заняли место в тройке слабейших вместе с «Вест Бромвичем» и «Шеффилдом».

За 36 матчей «Фулхэм» смог набрать только 27 очков и на данный момент отстает от спасительной зоны на целых 11 очков. Команда Скотта Паркера не может выиграть уже на протяжении восьми матчей, в которых он семь раз проиграл и однажды сыграл вничью. Последний раз «дачники» смогли одержать победу еще 7 марта в поединке с «Ливерпулем». Безусловно, в матче с «Манчестер Юнайтед» лондонцам будет крайне сложно прервать свою неутешительную серию.

В лазарете «Фулхэма» находится лишь Теренс Конголо. Также под вопросом участие во встрече Тома Кэрни и Энтони Робинсона.

История встреч

Соперники выходили на поле друг против друга 85 раз. Преимущество на стороне «Манчестер Юнайтед», который выиграл 52 матча. 14 встреч завершились победами «Фулхэма», еще в 19 играх победитель определен не был.

В первом круге в Лондоне «Манчестер Юнайтед» добыл волевую и минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Байи, Линделеф, Теллес, Фред, Ван де Бек, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

«Фулхэм»: Ареоля, Адарабиойо, Андресен, Тете, Рид, Кавалейру, Аина, Лукман, Замбо, Онома, Карвалью.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.39 по линии Parimatch.

18 мая, вторник