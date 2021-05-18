Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку

Среди них есть Даяна Ястремская

  • 18.05.2021 22:47
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна

Сегодня стал известен предварительный заявочный список Уимблдона-2021. Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет 28 июня – 10 июля.

В список участниц основной сетки вошли три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, отстранение которой по-прежнему остается в силе.

Из топ-100 рейтинга WTA не заявилась на Уимблдон только 56-я ракетка мира Барбора Стрыцова, которая недавно объявила о завершении карьеры.

Защищенным рейтингом воспользовались Елена Веснина, Карла Суарес-Наварро, Андреа Петкович, Саманта Стосур и Коко Вандеве. В альтернативном списке на седьмой позиции идет Катерина Козлова.

В квалификации Уимблдона могут выступить еще три украинки: Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Официальный заявочный список участниц Уимблдона будет опубликован в начале июня.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Stepan Stepanov
      Stepan Stepanov, 18.05.2021 23:08
    0
    Даяна під великим питанням.
    Ссылка
    Stepan Stepanov
    online
      Stepan Stepanov, 18.05.2021 23:08
    0
    Даяна під великим питанням.
    Ссылка
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