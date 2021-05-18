Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку

Сегодня стал известен предварительный заявочный список Уимблдона-2021. Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет 28 июня – 10 июля.

В список участниц основной сетки вошли три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, отстранение которой по-прежнему остается в силе.

Из топ-100 рейтинга WTA не заявилась на Уимблдон только 56-я ракетка мира Барбора Стрыцова, которая недавно объявила о завершении карьеры.

Защищенным рейтингом воспользовались Елена Веснина, Карла Суарес-Наварро, Андреа Петкович, Саманта Стосур и Коко Вандеве. В альтернативном списке на седьмой позиции идет Катерина Козлова.

В квалификации Уимблдона могут выступить еще три украинки: Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Официальный заявочный список участниц Уимблдона будет опубликован в начале июня.