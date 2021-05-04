Известная чешская теннисистка объявила о завершении карьеры

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении карьеры. Такое решение связано с беременностью 35-летней спортсменки.

Прощальный матч Стрыцова планирует в 2022 году с болельщиками на трибунах – либо на Уимблдоне, либо у себя на родине в Чехии.

Стрыцова является второй ракеткой мира в женском парном разряде. Суммарно в этом рейтинге она провела 27 недель на первой строчке.

За свою карьеру теннисистка выиграла 33 турнира WTA, из которых 2 – в одиночном разряде. В 2019 году она стала чемпионкой Уимблдона в паре, а также 6 раз выигрывала Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).