Чем ФК Минай запомнился в УПЛ? И как это связано с компанией UzhnetBrand?

Весь сезон 20-21 мы следили за изменениями в подходах к брендингу SMM и Digital у клуба ФК “Минай”. Качественный подход к визуалу, хорошая графика, интересные Stories, анимации высокого уровня, аналогов которым не видели у футбольных клубов Украины. Именно отменным подходом к SMM и визуальной части, клуб, который так стремительно вошел в Премьер-лигу, отметился в этом сезоне.

Относительно недавно креативная компания UzhnetBrand презентовала полный ребрендинг, благодаря которому ФК “Минай” значительно выделялся в Премьер-лиге на фоне других клубов.

“В честь выхода ФК “Минай” в УПЛ, мы провели ребрендинг визуальной идентичности бренда. Сделали редизайн логотипа и разработали фирменный стиль, мерч, официальный сайт та SMM-стратегию. “Минай” - молодой клуб с небольшой историей, но очень прогрессивный, за 5 лет они дошли до Премьер-лиги, мы хотели отметить это визуальной частью бренда, смелой палитрой цветов и современным дизайном.” - отмечают в UzhnetBrand.

В основе редизайна - обновленный логотип, более современный, вариативный. Новые цвета бренда - синий, голубой и серебряный остались основными, но стали более глубоким. Их дополняют новые - смелые и современные: фуксия и ярко желтый.

Новая айдентика, игровая форма, фирменный мерч, полиграфия, клубные карты - все это отображает единый стиль нового ФК “Минай”. Отдельное место в редизайне занимает уникальный стиль для социальных сетей, видно, что в UzhnetBrand разработали готовое решение для спортивных команд и грамотно его продолжают применять в SMM-сопровождении клуба -

Недавно клуб презентовал обновленный сайт, который так же есть частью ребрендинга - https://fcminaj.com/

Ключевой идеей, которую команда UzhnetBrand хотела донести до аудитории, было показать, что украинская Премьер-лига может выглядеть не хуже мировых футбольных лидеров. Молодая и амбициозная команда с Ужгорода, разработали новую эстетику дизайна для социальных сетей и официального сайта клуба, полную презентацию которых можно посмотреть на их официальном сайте https://uzhnetbrand.com/fcminaj.

“Развитие в плане спортивного брендинга, выход за пределы области и страны - вот задание, которое стоит перед нами на ближайшее время. За этот год вместе с Минаем в Премьер-лиге, мы очень подробно изучили тренды, особенности SMM-направления для спортивных команд, и разработали готовое решение, которое работает. Поэтому верим в то, что сможем помочь спортивным клубам в этой сфере. Сейчас мы открыты к новым сотрудничествам", — отмечают в UzhnetBrand.

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