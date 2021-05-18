ФОТО. Костюк опубликовала соблазнительный снимок в шелковом бюстгальтере

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала соблазнительный снимок, где она позирует в шелковом бюстгальтере и шортах.



Отметим, что Костюк снялась с двух грунтовых турниров, которые предшествуют Открытому чемпионату Франции и вернется на корт уже в Париже.



ФОТО. Марта Костюк наслаждается солнечным Римом