ФОТО. Костюк опубликовала соблазнительный снимок в шелковом бюстгальтере

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала соблазнительный снимок, где она позирует в шелковом бюстгальтере и шортах.
Отметим, что Костюк снялась с двух грунтовых турниров, которые предшествуют Открытому чемпионату Франции и вернется на корт уже в Париже.
ФОТО. Марта Костюк наслаждается солнечным Римом
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Источник — Instagram
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