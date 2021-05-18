ФОТО. Костюк опубликовала соблазнительный снимок в шелковом бюстгальтере

Марта порадовала своих подписчиков

  • 18.05.2021 16:36
  • 2187 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Костюк опубликовала соблазнительный снимок в шелковом бюстгальтере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала соблазнительный снимок, где она позирует в шелковом бюстгальтере и шортах.
 
Отметим, что Костюк снялась с двух грунтовых турниров, которые предшествуют Открытому чемпионату Франции и вернется на корт уже в Париже.
 
ФОТО. Марта Костюк наслаждается солнечным Римом

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    jncjgu
    online
      jncjgu, 18.05.2021 17:45
    0
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 18.05.2021 17:43
    0
    Воно точно дебілкувате . Може в теніс почнеш грати ?
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    sartan71
    online
      sartan71, 18.05.2021 17:09
    +1
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    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 18.05.2021 16:48
    0
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    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 16:40
    +3
    Тема сисек не раскрыта
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 16:40
    +3
    Тема сисек не раскрыта
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 18.05.2021 17:09
    +1
    Может же спорт.юа, если захочет! Кому интересен спорт на сПОРтсайте?
    Ссылка
    jncjgu
    online
      jncjgu, 18.05.2021 17:45
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жa.pкoго Tpaxа, гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ------ http://0ll0.ru/kiss
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 18.05.2021 17:43
    0
    Воно точно дебілкувате . Може в теніс почнеш грати ?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 18.05.2021 16:48
    0
    У любой школьницы в инсте фотки по горячее
    Ссылка
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