Подготовка к Ролан Гаррос. Костюк снялась с двух турниров

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с двух турниров: с соревнования в Парме, где она должна была выступить в основной сетке, и с турнира в Страсбурге, где была заявлена в квалификации.
В итоге Костюк пропустит оба турнира перед крупным стартом - Ролан Гаррос.
В Париже Марта стартует с основной сетки. Турнир начнется 30 мая.
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Источник — Большой теннис Украины
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