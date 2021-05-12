Подготовка к Ролан Гаррос. Костюк снялась с двух турниров

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с двух турниров: с соревнования в Парме, где она должна была выступить в основной сетке, и с турнира в Страсбурге, где была заявлена в квалификации.

В итоге Костюк пропустит оба турнира перед крупным стартом - Ролан Гаррос.

В Париже Марта стартует с основной сетки. Турнир начнется 30 мая.