ФОТО. Марта Костюк наслаждается солнечным Римом

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк гуляет по Риму, отдыхая перед новыми турнирами.
Серию фото с Итальянского форума Марта опубликовала в Instagram.
Ранее Костюк не смогла выйти во второй круг турнира в Риме, в двух сетах проиграв россиянке Екатерине Александровой.
Марта выступит в основной сетке турнира WTA в Парме.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.