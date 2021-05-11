Костюк выступит в основной сетке турнира WTA в Парме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) выступит в основной сетке нового турнира WTA в Парме.
Марта избежала квалификации благодаря отказу от участия Даяны Ястремской, которая отстранена от выступлений из-за положительного допинг-теста.
Турнир Emilia-Romagna Open пройдет с 16 по 22 мая.
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Источник — Sport.ua
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