«Будет новая команда». Олимпик подпишет много новых игроков

Тренер Роман Санжар готовится строить новую команду

  • 18.05.2021 17:11
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«Будет новая команда». Олимпик подпишет много новых игроков
© olimpik.com.ua

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал, что в команде перед стартом нового сезона будут большие изменения.

«Сборы планируем в Украине. По сути, будет новая команда, много изменений. Планируем много ребят на просмотре, большие изменения в составе. По именам пока не готов говорить конкретно».

«Ведем переговоры с теми, кто нам нужен в команде», - сказал Санжар.

Тренер вернулся в команду в конце минувшего сезона, подписав контракт на 2 года.

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Источник — Футбол 1/2/3

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