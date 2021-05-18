«Будет новая команда». Олимпик подпишет много новых игроков

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал, что в команде перед стартом нового сезона будут большие изменения.

«Сборы планируем в Украине. По сути, будет новая команда, много изменений. Планируем много ребят на просмотре, большие изменения в составе. По именам пока не готов говорить конкретно».

«Ведем переговоры с теми, кто нам нужен в команде», - сказал Санжар.

Тренер вернулся в команду в конце минувшего сезона, подписав контракт на 2 года.