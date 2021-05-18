Где смотреть онлайн матч финала Кубка Италии Аталанта – Ювентус

В среду, 19 мая, состоится финал Кубка Италии, в котором сразятся «Аталанта» и «Ювентус»



Матч пройдет в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Италии



В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Ювентус» покажет телеканал «Setanta Sports 1» и видеосервис MEGOGO.