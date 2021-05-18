Александр ДЕНИСОВ: «Динамо выглядело по игре победнее и свежее, чем Заря»

Известный журналист – о завоевании командой Мирчи Луческу Кубка Украины

  • 18.05.2021 08:28
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  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Динамо выглядело по игре победнее и свежее, чем Заря»
© ФК Динамо Киев

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Победила закономерность, а не попытка войти в историю. Кубок Украины был проведён 13 мая, в день основания футбольного клуба «Динамо» и в день смерти Великого украинского тренера Валерия Лобановского. «Динамо» завоевало свой 13-ый Кубок Украины! Совпадение? Не думаю! Как не старалась «Заря» добыть первый титул в своей истории времён независимости, это ей не удалось. Поэтому поздравляем «Динамо» с заслуженной победой и завоеванием третьего титула в сезоне, впервые с 2007 года.

Луческу, как мы помним, в 23 туре завоевал чемпионство и не берёг основу, во всех матчах играл основной состав. Тем не менее, начиная разговор про финал, было видно, что несмотря на то, что Скрипник, как раз дал своим игрокам немножко отдохнуть, в заключительных турах была ротация состава, как-то вот «не живенько» выглядела «Заря» в этих матчах. «Динамо» выглядело по игре победнее и свежее. В чём причина? Было видно по ходу игры, что весьма нервничал Луческу. До этого, по ходу сезона, не могу сказать, что он запомнился слишком большим количеством эмоций. В финале Кубка он нервничал. Ему было очень важно поставить точку и выиграть третий трофей. Показалось, что в первом тайме как-то академично играли обе команды, в том числе и «Динамо». Это был задел с прицелом на то, что возможно будет дополнительное время. Первый тайм был как-то достаточно «вяленьким».

После перерыва «Динамо» заметно прибавило. Был момент у Шапаренко и другие моменты. Такое впечатление, что «Заря» ожидала где-то ошибку от «Динамо», чего не произошло, либо серию пенальти, играя на ничью. Возможно, в этом сезоне – это был максимум «Заря». В момент травмы Миколенко у всех была только одна мысль: футболиста «Динамо» было очень жалко, потому что показалось, что с Евро всё. Почему плачет футболист? Обычно он понимает степень тяжести травмы. Насколько я понимаю, к счастью, обошлось. Это несчастный случай», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 18.05.2021 09:10
    +1
    Весьма странный опус, какое-то художественное изложение футбольного матча и вообще. Чувствуется, что очень сильно у кротов подгорает именно по причине работы Луческу в Динамо. Не успехи киевлян, а успешная работа Луческу им рвёт пуканы!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.05.2021 09:10
    +1
    Весьма странный опус, какое-то художественное изложение футбольного матча и вообще. Чувствуется, что очень сильно у кротов подгорает именно по причине работы Луческу в Динамо. Не успехи киевлян, а успешная работа Луческу им рвёт пуканы!!!
    Ссылка
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