ФОТО. Финалист US Open впервые станет отцом

Известный японский теннисист Кеи Нисикори сообщил, что вскоре станет отцом.

31-летний спортсмен выложил фотографию с ракеткой, на которой лежат фигурки миньонов из популярной франшизы «Гадкий я».

«Май и я рады сообщить, что позже в этом году у нас появится маленький миньон», - написал Нисикори.