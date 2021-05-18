ФОТО. Финалист US Open впервые станет отцом

Известный японский теннисист Кеи Нисикори сообщил, что вскоре станет отцом.
31-летний спортсмен выложил фотографию с ракеткой, на которой лежат фигурки миньонов из популярной франшизы «Гадкий я».
«Май и я рады сообщить, что позже в этом году у нас появится маленький миньон», - написал Нисикори.
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Источник — Sport.ua
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