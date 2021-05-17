ВИДЕО. «Я не могу контролировать Бога». Диалог Винус Уильямс с судьей

У легендарной теннисистки случился конфликт с судьей

  • 17.05.2021 19:53
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ВИДЕО. «Я не могу контролировать Бога». Диалог Винус Уильямс с судьей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Сегодня Винус Уильямс в первом раунде грунтового турнира WTA в Парме в трех сетах проиграла Анне-Каролине Шмидловой из Словакии – 7:5, 2:6, 2:6.

Матч проходил в условиях сильного ветра, и легендарная американка делала очень длинные паузы перед подачами, пережидая порывы ветра. Судья на вышке сделал ей замечание по этому поводу, после чего между ними случился следующий диалог:

Винус Уильямс: Если ветер дует, я не могу это контролировать.

Судья: Можете

В: Я не могу контролировать Бога.

С: Это вопрос риска.

В: Я не могу контролировать ветер. Или Бога. Если ветер дует, я ничего не могу сделать. Я не могу контролировать Бога. Поговорите с ним.

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