ВИДЕО. «Я не могу контролировать Бога». Диалог Винус Уильямс с судьей

Сегодня Винус Уильямс в первом раунде грунтового турнира WTA в Парме в трех сетах проиграла Анне-Каролине Шмидловой из Словакии – 7:5, 2:6, 2:6.

Матч проходил в условиях сильного ветра, и легендарная американка делала очень длинные паузы перед подачами, пережидая порывы ветра. Судья на вышке сделал ей замечание по этому поводу, после чего между ними случился следующий диалог:

Venus Williams: I can't control God.



Ps: That Walk. 😂pic.twitter.com/nKp8Wm90Vy — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 17, 2021

Винус Уильямс: Если ветер дует, я не могу это контролировать.

Судья: Можете

В: Я не могу контролировать Бога.

С: Это вопрос риска.

В: Я не могу контролировать ветер. Или Бога. Если ветер дует, я ничего не могу сделать. Я не могу контролировать Бога. Поговорите с ним.