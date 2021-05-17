В матче 37-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле разгромил «Севилью» со счетом 4:0.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|52'
|Диего Карлос (Севилья) получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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