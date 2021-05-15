Вильярреал – Севилья. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился прогнозом на игру Ла Лиги

  • 15.05.2021 05:28
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Вильярреал – Севилья. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 37-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» – «Севилья».

«А что же в теплой солнечной футбольной Испании за два тура до финиша? Все очень сложно! Домашнее поражения от «Атлетика» вычеркнуло «Севилью» из числа претендентов на победу в Ла Лиге. И теперь вместо квартета на титул претендуют два клуба из Мадрида – «Атлетико» и «Реал». «Барса» после нескольких осечек уже практически не претендует на трофей, но надеется финишировать второй, так как у «Реала» сложные матчи в том числе и с «Вильярреалом».

«Севилье» тоже предстоит непростой матч с «желтой субмариной», а также матч с «Алавесом».

А как вам майский график «Вильярреала»? Победы над «Хетафе» (1:0) и «Вальядолидом» (2:0), ничья 0:0 в Лондоне с «Арсеналом» и выход в финал Лиги Европы. Но было и поражение от «Сельты» (2:4). Но здесь повлияло участие в Лиге Европы и матчи с «Арсеналом». После «Севильи» им играть в Мадриде с «Реалом», а затем 26-го мая у них финал Лиги Европы в Гданьске с «Манчестер Юнайтед». И лишь затем пойдет подготовка сборников к финальной части Евро.

Поставьте себя на место футболистов и тренеров «Вильярреала» и «Севильи». Конечно, Эмери отдает предпочтение выигрышу Лиги Европы, что автоматом позволит играть в Лиге чемпионов. Но Лигу Европы еще надо выиграть. Фаворитом, конечно, считается знаменитый МЮ. В этой ситуации «Вильярреалу» хочется финишировать в Ла Лиге пятыми. Но, думаю, «Севилья» не согласна даже на ничью и, вероятнее всего, возьмет в этом матче три очка», - сказал Грозный.

Матч «Вильярреал» – «Севилья» состоится 16-го мая. Начало встречи в 19:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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