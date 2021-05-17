Мирон МАРКЕВИЧ: «Готов покинуть УАФ. Хочу еще тренером поработать»

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич не знает о слухах вокруг назначения Алексея Михайличенко, однако готов покинуть УАФ ради тренерской работы.
«У меня до конца июля 2021 контракт с УАФ, а там посмотрим, как оно будет. Пока ничего не знаю, ведь со мной на эту тему никто не говорил. Сейчас я еду в Харьков на сбор национальной команды. Потом буду говорить с президентом УАФ Андреем Павелко. По поводу того, что на мое место претендует Михайличенко - ничего не слышал».
«Если мне придется покинуть пост... Да ради Бога, не умру (смеется). Я уже говорил не раз, что хочу еще поработать тренером. Приглашений пока нет, а я не буду сам напрашиваться».
«Не буду делать из этого никакой проблемы», - сказал Маркевич.
Ранее 70-летний Маркевич говорил, что хотел бы вернуться в «Металлист».
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Одну сборную дисквалифицировали, ю21 не прогрессирует.
Бидон что ты там наруководил?
-
Хотя коррупция в украинском футболе существует даже на уровне детского футбола, то есть проела своей ржавчиной до самого дна и пробила его.
-
До сих пор вспоминаю инспектора по детскому футболу из киевской федерации футбола, который на каком-то выступлениями перед будущими тренерами категории С хвастливо заявил: "Если я захочу, то могу уничтожить футбольную карьеру любого ребенка".
-
Хотя коррупция в украинском футболе существует даже на уровне детского футбола, то есть проела своей ржавчиной до самого дна и пробила его.
-
До сих пор вспоминаю инспектора по детскому футболу из киевской федерации футбола, который на каком-то выступлениями перед будущими тренерами категории С хвастливо заявил: "Если я захочу, то могу уничтожить футбольную карьеру любого ребенка".
Одну сборную дисквалифицировали, ю21 не прогрессирует.
Бидон что ты там наруководил?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.