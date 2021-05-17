Мирон МАРКЕВИЧ: «Готов покинуть УАФ. Хочу еще тренером поработать»

Опытный специалист пока не знает, останется ли работать в УАФ

  • 17.05.2021 14:27
  • 1941 просмотр
  • 8 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Готов покинуть УАФ. Хочу еще тренером поработать»
© uaf.ua

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич не знает о слухах вокруг назначения Алексея Михайличенко, однако готов покинуть УАФ ради тренерской работы.

«У меня до конца июля 2021 контракт с УАФ, а там посмотрим, как оно будет. Пока ничего не знаю, ведь со мной на эту тему никто не говорил. Сейчас я еду в Харьков на сбор национальной команды. Потом буду говорить с президентом УАФ Андреем Павелко. По поводу того, что на мое место претендует Михайличенко - ничего не слышал».

«Если мне придется покинуть пост... Да ради Бога, не умру (смеется). Я уже говорил не раз, что хочу еще поработать тренером. Приглашений пока нет, а я не буду сам напрашиваться».

«Не буду делать из этого никакой проблемы», - сказал Маркевич.

Ранее 70-летний Маркевич говорил, что хотел бы вернуться в «Металлист».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 14:52
    +1
    Tanirbergen TT, 17.05.2021 14:49
    Привет всем друзья из Украины. Мирон МАРКЕВИЧ будет главным тренером Футбольный клуб Кайрат, с ним подпишет Контракт на три года.
    А ше Ребров уже дорого?))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 14:52
    +2
    Класс поработал.
    Одну сборную дисквалифицировали, ю21 не прогрессирует.
    Бидон что ты там наруководил?
    Ссылка
    Tanirbergen TT
    online
      Tanirbergen TT, 17.05.2021 14:49
    +3
    Привет всем друзья из Украины. Мирон МАРКЕВИЧ будет главным тренером Футбольный клуб Кайрат, с ним подпишет Контракт на три года.
    Ссылка
    Метал!!!
    online
      Метал!!!, 17.05.2021 14:39
    -8
    Уходи !!!только что бы кучерявой мусоркое мурло не пришло на твоё место.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:38
    +2
    Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    Выгонять Кучера под Маркевича как-то некрасиво. А вдруг из него растет новый отечественный зубр?
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 17.05.2021 14:36
    +6
    Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    100%
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    +6
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.05.2021 14:34
    +3
    Может после увольнения Маркевича и Ко, у УАФ появится больше деньги на развитие детского и юношеского футбола, на подготовку детских тренеров и развитие системы мульти спортивных ДЮСШ, как это сделано в Польше, Исландии, Финляндии.
    -
    Хотя коррупция в украинском футболе существует даже на уровне детского футбола, то есть проела своей ржавчиной до самого дна и пробила его.
    -
    До сих пор вспоминаю инспектора по детскому футболу из киевской федерации футбола, который на каком-то выступлениями перед будущими тренерами категории С хвастливо заявил: "Если я захочу, то могу уничтожить футбольную карьеру любого ребенка".
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 17.05.2021 14:36
    +6
    Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    100%
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    +6
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    Ссылка
    Tanirbergen TT
    online
      Tanirbergen TT, 17.05.2021 14:49
    +3
    Привет всем друзья из Украины. Мирон МАРКЕВИЧ будет главным тренером Футбольный клуб Кайрат, с ним подпишет Контракт на три года.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.05.2021 14:34
    +3
    Может после увольнения Маркевича и Ко, у УАФ появится больше деньги на развитие детского и юношеского футбола, на подготовку детских тренеров и развитие системы мульти спортивных ДЮСШ, как это сделано в Польше, Исландии, Финляндии.
    -
    Хотя коррупция в украинском футболе существует даже на уровне детского футбола, то есть проела своей ржавчиной до самого дна и пробила его.
    -
    До сих пор вспоминаю инспектора по детскому футболу из киевской федерации футбола, который на каком-то выступлениями перед будущими тренерами категории С хвастливо заявил: "Если я захочу, то могу уничтожить футбольную карьеру любого ребенка".
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 14:52
    +2
    Класс поработал.
    Одну сборную дисквалифицировали, ю21 не прогрессирует.
    Бидон что ты там наруководил?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:38
    +2
    Сергей Шец, 17.05.2021 14:35
    ну под Металлист уже просишься) раз такое заявление делаешь)
    Выгонять Кучера под Маркевича как-то некрасиво. А вдруг из него растет новый отечественный зубр?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 14:52
    +1
    Tanirbergen TT, 17.05.2021 14:49
    Привет всем друзья из Украины. Мирон МАРКЕВИЧ будет главным тренером Футбольный клуб Кайрат, с ним подпишет Контракт на три года.
    А ше Ребров уже дорого?))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности