Мирон МАРКЕВИЧ: «Готов покинуть УАФ. Хочу еще тренером поработать»

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич не знает о слухах вокруг назначения Алексея Михайличенко, однако готов покинуть УАФ ради тренерской работы.

«У меня до конца июля 2021 контракт с УАФ, а там посмотрим, как оно будет. Пока ничего не знаю, ведь со мной на эту тему никто не говорил. Сейчас я еду в Харьков на сбор национальной команды. Потом буду говорить с президентом УАФ Андреем Павелко. По поводу того, что на мое место претендует Михайличенко - ничего не слышал».

«Если мне придется покинуть пост... Да ради Бога, не умру (смеется). Я уже говорил не раз, что хочу еще поработать тренером. Приглашений пока нет, а я не буду сам напрашиваться».

«Не буду делать из этого никакой проблемы», - сказал Маркевич.

Ранее 70-летний Маркевич говорил, что хотел бы вернуться в «Металлист».