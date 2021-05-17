Зинедин ЗИДАН: «Я не сообщал игрокам о своем уходе. Это вранье»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что он уже сообщил футболистам о своем скором уходе.

«Как я должен сказать своим футболистам, что я ухожу, на данной стадии сезона? Это вранье. Мы сосредоточены на концовке чемпионата и ни на чем больше», - сказал Зидан.

Напомним, ранее стало известно, кто может заменить Зидана в «Реале».