Зинедин ЗИДАН: «Я не сообщал игрокам о своем уходе. Это вранье»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что он уже сообщил футболистам о своем скором уходе.
«Как я должен сказать своим футболистам, что я ухожу, на данной стадии сезона? Это вранье. Мы сосредоточены на концовке чемпионата и ни на чем больше», - сказал Зидан.
Напомним, ранее стало известно, кто может заменить Зидана в «Реале».
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Источник — Mundo Deportivo
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