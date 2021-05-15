Еще одна легенда. Стало известно, кто может заменить Зидана в Реале

Вероятность ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» становится все выше.

Главным претендентом на то, чтобы заменить Зидана, является еще одна легенда клуба, Рауль Гонсалес. Сейчас он возглавляет дублирующий состав «Реала», «Кастилью».

Руководство «Реала» еще не приняло окончательного решения и рассматривает другие кандидатуры. Но вариант с Раулем устраивает практически всех в клубе.

В качестве игрока Рауль выступал за «Реал» в 1994 – 2010 года. С командой он трижды выиграл Лигу чемпионов. Кроме «Реала», пригласить Рауля на пост главного тренера хочет немецкий «Айнтрахт».