Зидан может покинуть Реал, даже если станет чемпионом Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже в конце сезона может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает источник, французский специалист намерен уйти из клуба из-за плохих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Таким образом, Зидан может уйти из стана «сливочных», даже есть клуб станет чемпионом Испании. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Специалист во второй раз возглавил «Реал» в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Пирло в «Ювентусе».