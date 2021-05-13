Зидан может покинуть Реал, даже если станет чемпионом Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже в конце сезона может покинуть мадридский клуб.
Как сообщает источник, французский специалист намерен уйти из клуба из-за плохих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Таким образом, Зидан может уйти из стана «сливочных», даже есть клуб станет чемпионом Испании. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Специалист во второй раз возглавил «Реал» в марте 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Пирло в «Ювентусе».
Источник — Daily Mail
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