Зидан может покинуть Реал, даже если станет чемпионом Испании

У тренера испортились отношения с Флорентино Пересом

  • 13.05.2021 17:45
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Зидан может покинуть Реал, даже если станет чемпионом Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже в конце сезона может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает источник, французский специалист намерен уйти из клуба из-за плохих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Таким образом, Зидан может уйти из стана «сливочных», даже есть клуб станет чемпионом Испании. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Специалист во второй раз возглавил «Реал» в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Пирло в «Ювентусе».

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Источник — Daily Mail

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