Решение принято. Зидан сообщил футболистам, что покинет Реал

Зинедин Зидан после окончания сезона уйдет с поста главного тренера мадридского «Реала».

Как отметил журналист Фернандо Бургос, французский специалист уже сообщил о решении покинуть «Реал» футболистам мадридского клуба. При этом эту информацию Зидан донес до игроков еще перед матчем с «Севильей» в прошлом туре Ла лиги.

Отметим, что «Реал» ведет борьбу за чемпионство: за два тура до окончания Ла Лиги «галактикос» отстают от «Атлетико» на два очка.