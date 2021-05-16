Решение принято. Зидан сообщил футболистам, что покинет Реал

Зинедин Зидан после окончания сезона уйдет с поста главного тренера мадридского «Реала».
Как отметил журналист Фернандо Бургос, французский специалист уже сообщил о решении покинуть «Реал» футболистам мадридского клуба. При этом эту информацию Зидан донес до игроков еще перед матчем с «Севильей» в прошлом туре Ла лиги.
Отметим, что «Реал» ведет борьбу за чемпионство: за два тура до окончания Ла Лиги «галактикос» отстают от «Атлетико» на два очка.
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Источник — Goal.com
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