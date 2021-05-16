Оценка 9.52! Безус провел лучший матч в сезоне по версии WhoScored

Роман выдал топ-перфоманс

  • 16.05.2021 16:56
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Оценка 9.52! Безус провел лучший матч в сезоне по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус (справа)

Украинский легионер «Гента» Роман Безус отлично проявил себя в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Остенде» (4:0).
 
30-летний полузащитник отличился двумя забитыми голами и стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного статистического портала WhoScored, получив космическую оценку 9.52. Больше поставили лишь Алессио Кастро-Монтесу (9.67).
 
Отметим, что это лучшая оценка для Романа в текущем сезоне. Больше девятки он получал лишь один раз (9.41), когда также отличился дублем поединке с «Шарлеруа» (4:0).
 
Стоит отметить, что еще один легионер «Гента» Роман Яремчук получил оценку 8.22, попав в четверку лучших игроков встречи.

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Источник — WhoScored.com

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