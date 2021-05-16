Оценка 9.52! Безус провел лучший матч в сезоне по версии WhoScored

Украинский легионер «Гента» Роман Безус отлично проявил себя в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Остенде» (4:0).



30-летний полузащитник отличился двумя забитыми голами и стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного статистического портала WhoScored, получив космическую оценку 9.52. Больше поставили лишь Алессио Кастро-Монтесу (9.67).



Отметим, что это лучшая оценка для Романа в текущем сезоне. Больше девятки он получал лишь один раз (9.41), когда также отличился дублем поединке с «Шарлеруа» (4:0).



Стоит отметить, что еще один легионер «Гента» Роман Яремчук получил оценку 8.22, попав в четверку лучших игроков встречи.