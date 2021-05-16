Игорь СУРКИС: «Победителей - не судят... Сейчас это легко констатировать»

Президент «Динамо» рад, что пригласил Мирчу Луческу

  • 16.05.2021 15:10
  • 2100 просмотров
  • 30 комментариев
Игорь СУРКИС: «Победителей - не судят... Сейчас это легко констатировать»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду с победными достижениями в сезоне 2020/2021.

Отметим, что под руководством Луческу «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

«Этим теплым днем, когда сама природа пропитана флюидами расцвета, мне приятно делиться полностью весенними эмоциями от выступлений киевского «Динамо».

Сухой фактаж убедительно свидетельствует об истинном триумфе коллектива в сезоне 2020/21. Статистика также подтверждает лидерство по всем основным показателям. Украинский футбол снова получил беспрекословного чемпиона и обладателя Кубка. Приятно осознавать, что это наш клуб, который сейчас представляет собой образец и пример для подражания, по крайней мере на отечественных футбольных просторах.

Теперь есть основания надеяться на международное признание - это следующая ступень команды, которую в Киеве тщательно выстраивает главный тренер Мирча Луческу. Человек слова и дела, специалист, которому следует отдать должное не только за профессионализм, а - прежде всего - за мужество, за умение держать удар. Ведь Мистер не на словах, а на деле подтвердил свое право находиться среди самых выдающихся футбольных наставников современности.

Ребята-футболисты, спасибо вам за свежие, немного подзабытые ощущения! За универсализм и взаимозаменяемость, за жажду к победе и ее воплощение, по решающие голы на последних минутах, по изящные комбинации, за головокружительные сейвы.

Спасибо и тем, кто обычно оставался за кадром: врачам, администраторам, водителям, работникам стадиона и тренировочной базы. Это и наш с вами общий триумф.

Возьму на себя смелость от имени преданных болельщиков «Динамо» поблагодарить всей этой большой и сплоченной команде за прекрасный сезон - тяжелый, неоднозначный, ковидный, но - победный и такой, что убедил всех нас в правильности выбранного пути.

Победителей - не судят... Сейчас это легко констатировать. Куда сложнее было в момент назначения Мирчи Луческу главным тренером «Динамо». Я рад, что наши надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском.

Мне приятно, что нынешний чемпион Украины - это действительно украинская команда, которая является базовым клубом для всех сборных страны, где растут и мужают юные таланты, такие как Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Забарный, Попов и другие.

В эти праздничные дни, с радостью отмечая преемственность славных футбольных побед 1975 и 1986 годов, большое спасибо за упорный и вдохновенный труд всем игрокам и тренерам, легендарным ветеранам, всем работникам клуба. Важнейший матч - всегда впереди. Именно на этом тезисе построена наша корпоративная философия. Именно этим должны жить. Конечно же, надеясь, что каждый следующий матч, благодаря нашим общим усилиям, непременно будет победным.

Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба - это привычная, и только по определенным причинам немного отложенная традиция. Надеюсь - все возвращается на свои места.

Мы - это «Динамо». Киев - это мы. Вместе к новым победам!», - приводит слова Суркиса пресс-служба «Динамо».

Ранее сообщалось, что Суркис предложил Луческу продлить контракт с «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 16.05.2021 16:26
    0
    когда в кабинетах голы рисовали в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,чтото о чести и достоинстве молчали анальные любители сов с паханом сурком
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:23
    -2
    fart___, 16.05.2021 16:21
    обезьяна безмозглая иди на три буквы
    Тайсон плачет после твоих слов, ак228, enjoy, Дыряво, zvalenok
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:22
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:20
    Даже если так ,тебе какая разница ?
    иди на процедуры сходи ))
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:22
    -2
    fart___, 16.05.2021 16:17
    Я точно знаю что ты вещаешь с дурдома))
    АК 228, enjoy, zvalenok, дыряво как ты думаешь, мне стоит создавать клоны твоих аккаунтов? Может тебе так веселей будет
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:21
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:20
    Ты в школе пропустил урок, где учили ставить запятые? Или на лугандонии это не важно? Там же только тупорылые остались
    обезьяна безмозглая иди на три буквы
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:20
    -3
    fart___, 16.05.2021 16:17
    Я точно знаю что ты вещаешь с дурдома))
    Даже если так ,тебе какая разница ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:20
    -2
    fart___, 16.05.2021 16:16
    дурное животное сходи к врачу,или и дальше общайся сам собой на сайтах для умалишённых.
    Ты в школе пропустил урок, где учили ставить запятые? Или на лугандонии это не важно? Там же только тупорылые остались
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:17
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:14
    Ты из какого города вещаешь нам?
    Я точно знаю что ты вещаешь с дурдома))
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:16
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:13
    Где люди лучше и умнее, во Львове, или в Донецке? Сможешь ответить на простой вопрос?
    дурное животное сходи к врачу,или и дальше общайся сам собой на сайтах для умалишённых.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:14
    -2
    fart___, 16.05.2021 16:11
    глорам динамы не привыкать переубоваться на ходу,безмозглые недочеловеки!
    Ты из какого города вещаешь нам?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 16:13
    -2
    fart___, 16.05.2021 16:09
    тупица joe777 общаясь сам собой всю ветку загадил,у днамофилов одни больные на голову))
    Где люди лучше и умнее, во Львове, или в Донецке? Сможешь ответить на простой вопрос?
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:11
    0
    KARABAS55, 16.05.2021 16:05
    Когда Цыгана пригласили его кляли все кто тут болеет за дырку, полностью все. Только Динамо начало показывать результаты, сразу запели по другому, и начали жопу циловать Луческу. Остались на своём, и не перестали Цыгана парафинить только преданные фанаты, которые не пропускают не одной игры. Так эти двуличные перекинулись с Цыгана на тех кто Цыгана и дальше продолжают глумить. Вот это истинное лицо Дырявых, точней двуличные лица)))
    глорам динамы не привыкать переубоваться на ходу,безмозглые недочеловеки!
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 16.05.2021 16:09
    -2
    Пусть теперь Луческу 10 лет отработает в Динамо!
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:09
    0
    тупица joe777 общаясь сам собой всю ветку загадил,у днамофилов одни больные на голову))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 16:05
    0
    alefteev77, 16.05.2021 15:32
    Когда Хачериди планировал перейти в ШД - вони было на весь Киев. Когда Мораес перешел - проклинали всем Киевом. А как Луческу пригласили, так все нормально.
    -
    Вот и все что нужно знать про "принципы" ДК.
    Когда Цыгана пригласили его кляли все кто тут болеет за дырку, полностью все. Только Динамо начало показывать результаты, сразу запели по другому, и начали жопу циловать Луческу. Остались на своём, и не перестали Цыгана парафинить только преданные фанаты, которые не пропускают не одной игры. Так эти двуличные перекинулись с Цыгана на тех кто Цыгана и дальше продолжают глумить. Вот это истинное лицо Дырявых, точней двуличные лица)))
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 16.05.2021 16:03
    -2
    копируйте копируйте мои аккаунты чмошники,у меня их куча мне всеровно
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:53
    -1
    pavelka, 16.05.2021 15:51
    шпрот,ты как всегда прав!
    АК228, zvalenok, enjoy, Дыряво - больше коппированых аккаунтов жду от тебя
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:52
    0
    Копать и днонецк - это слова-синонимы
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 16.05.2021 15:51
    -1
    joe777., 16.05.2021 15:46
    Мирча большое тебе спасибо что ты наше дно вытянул на первое место.
    шпрот,ты как всегда прав!
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:51
    -3
    joe777., 16.05.2021 15:46
    Мирча большое тебе спасибо что ты наше дно вытянул на первое место.
    AK228, enjoy, zvalenok, Дыряво - дно это всё что связано с днонецким. Не зря вы толькоеопать умеете, лугандоны немытые
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 16.05.2021 15:32
    +7
    Сурковые шубы, 16.05.2021 15:26
    сурковые шубы в деле
    А че Гудок рыжий не сработал? ...дАнбасс вроде ж пАражняк не гонит...
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:30
    +5
    Сурковые шубы, 16.05.2021 15:26
    сурковые шубы в деле
    Агробизнес
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 16.05.2021 15:21
    +5
    joe777., 16.05.2021 15:15
    Спасибо Суркис ,что пригласил Луческу который 12 лет нам сыкунил в рот работая в Шахтере,а теперь поднял наше дно
    Двинятин - ты реально чмошник, ещё и завистливый.
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:22
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:20
    Даже если так ,тебе какая разница ?
    иди на процедуры сходи ))
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:21
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:20
    Ты в школе пропустил урок, где учили ставить запятые? Или на лугандонии это не важно? Там же только тупорылые остались
    обезьяна безмозглая иди на три буквы
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:17
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:14
    Ты из какого города вещаешь нам?
    Я точно знаю что ты вещаешь с дурдома))
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:16
    +1
    joe777., 16.05.2021 16:13
    Где люди лучше и умнее, во Львове, или в Донецке? Сможешь ответить на простой вопрос?
    дурное животное сходи к врачу,или и дальше общайся сам собой на сайтах для умалишённых.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:19
    +1
    joe777., 16.05.2021 15:15
    Спасибо Суркис ,что пригласил Луческу который 12 лет нам сыкунил в рот работая в Шахтере,а теперь поднял наше дно
    AK228, enjoy, zvalenok ,Дыряво твой пердак уже не то, что порван, а разрушен, как твоя халупа в ордло. А ты продолжай копировать аккаунты, что тебе ещё делать в этой жизни беженца
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 16.05.2021 16:26
    0
    когда в кабинетах голы рисовали в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,чтото о чести и достоинстве молчали анальные любители сов с паханом сурком
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:11
    0
    KARABAS55, 16.05.2021 16:05
    Когда Цыгана пригласили его кляли все кто тут болеет за дырку, полностью все. Только Динамо начало показывать результаты, сразу запели по другому, и начали жопу циловать Луческу. Остались на своём, и не перестали Цыгана парафинить только преданные фанаты, которые не пропускают не одной игры. Так эти двуличные перекинулись с Цыгана на тех кто Цыгана и дальше продолжают глумить. Вот это истинное лицо Дырявых, точней двуличные лица)))
    глорам динамы не привыкать переубоваться на ходу,безмозглые недочеловеки!
    Ссылка
    fart___
    online
      fart___, 16.05.2021 16:09
    0
    тупица joe777 общаясь сам собой всю ветку загадил,у днамофилов одни больные на голову))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 16:05
    0
    alefteev77, 16.05.2021 15:32
    Когда Хачериди планировал перейти в ШД - вони было на весь Киев. Когда Мораес перешел - проклинали всем Киевом. А как Луческу пригласили, так все нормально.
    -
    Вот и все что нужно знать про "принципы" ДК.
    Когда Цыгана пригласили его кляли все кто тут болеет за дырку, полностью все. Только Динамо начало показывать результаты, сразу запели по другому, и начали жопу циловать Луческу. Остались на своём, и не перестали Цыгана парафинить только преданные фанаты, которые не пропускают не одной игры. Так эти двуличные перекинулись с Цыгана на тех кто Цыгана и дальше продолжают глумить. Вот это истинное лицо Дырявых, точней двуличные лица)))
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:52
    0
    Копать и днонецк - это слова-синонимы
    Ссылка
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