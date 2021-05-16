Игорь СУРКИС: «Победителей - не судят... Сейчас это легко констатировать»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду с победными достижениями в сезоне 2020/2021.

Отметим, что под руководством Луческу «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

«Этим теплым днем, когда сама природа пропитана флюидами расцвета, мне приятно делиться полностью весенними эмоциями от выступлений киевского «Динамо».

Сухой фактаж убедительно свидетельствует об истинном триумфе коллектива в сезоне 2020/21. Статистика также подтверждает лидерство по всем основным показателям. Украинский футбол снова получил беспрекословного чемпиона и обладателя Кубка. Приятно осознавать, что это наш клуб, который сейчас представляет собой образец и пример для подражания, по крайней мере на отечественных футбольных просторах.

Теперь есть основания надеяться на международное признание - это следующая ступень команды, которую в Киеве тщательно выстраивает главный тренер Мирча Луческу. Человек слова и дела, специалист, которому следует отдать должное не только за профессионализм, а - прежде всего - за мужество, за умение держать удар. Ведь Мистер не на словах, а на деле подтвердил свое право находиться среди самых выдающихся футбольных наставников современности.

Ребята-футболисты, спасибо вам за свежие, немного подзабытые ощущения! За универсализм и взаимозаменяемость, за жажду к победе и ее воплощение, по решающие голы на последних минутах, по изящные комбинации, за головокружительные сейвы.

Спасибо и тем, кто обычно оставался за кадром: врачам, администраторам, водителям, работникам стадиона и тренировочной базы. Это и наш с вами общий триумф.

Возьму на себя смелость от имени преданных болельщиков «Динамо» поблагодарить всей этой большой и сплоченной команде за прекрасный сезон - тяжелый, неоднозначный, ковидный, но - победный и такой, что убедил всех нас в правильности выбранного пути.

Победителей - не судят... Сейчас это легко констатировать. Куда сложнее было в момент назначения Мирчи Луческу главным тренером «Динамо». Я рад, что наши надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском.

Мне приятно, что нынешний чемпион Украины - это действительно украинская команда, которая является базовым клубом для всех сборных страны, где растут и мужают юные таланты, такие как Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Забарный, Попов и другие.

В эти праздничные дни, с радостью отмечая преемственность славных футбольных побед 1975 и 1986 годов, большое спасибо за упорный и вдохновенный труд всем игрокам и тренерам, легендарным ветеранам, всем работникам клуба. Важнейший матч - всегда впереди. Именно на этом тезисе построена наша корпоративная философия. Именно этим должны жить. Конечно же, надеясь, что каждый следующий матч, благодаря нашим общим усилиям, непременно будет победным.

Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба - это привычная, и только по определенным причинам немного отложенная традиция. Надеюсь - все возвращается на свои места.

Мы - это «Динамо». Киев - это мы. Вместе к новым победам!», - приводит слова Суркиса пресс-служба «Динамо».

Ранее сообщалось, что Суркис предложил Луческу продлить контракт с «Динамо».