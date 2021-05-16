Александр СЕВИДОВ: «Я остаюсь в Минае, руководство хочет вернуться в УПЛ»

Украинский тренер Александр Севидов сообщил, что продолжит работать в «Минае» и в следующем сезоне.

«Решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией «Миная», налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю.

Клуб и команда будут, пусть и в Первой лиге. «Минай» очень хочет вернуться на свой домашний стадион – уютный и современный. Руководство «Миная» будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав», - сказал Севидов.

Ранее в прессе появилась информация о возможном роспуске «Миная» в конце сезона.

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