Александр СЕВИДОВ: «Я остаюсь в Минае, руководство хочет вернуться в УПЛ»

Известный тренер рассказал о ситуации в закарпатском клубе

  • 16.05.2021 14:02
  • 838 просмотров
  • 3 комментария
Александр СЕВИДОВ: «Я остаюсь в Минае, руководство хочет вернуться в УПЛ»
© Footboom

Украинский тренер Александр Севидов сообщил, что продолжит работать в «Минае» и в следующем сезоне.

«Решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией «Миная», налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю. 

Клуб и команда будут, пусть и в Первой лиге. «Минай» очень хочет вернуться на свой домашний стадион – уютный и современный. Руководство «Миная» будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав», - сказал Севидов.

Ранее в прессе появилась информация о возможном роспуске «Миная» в конце сезона.

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Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
    abc
    online
      abc, 16.05.2021 14:49
    0
    Минай вже не криючись буде займатися корупцією в українському футболі , на чолі з символом цього ганебного явища - Сєвідовим.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 16.05.2021 14:43
    +2
    От це і біда, коли таке непорозуміння у футболі, як Севідов буде займатися дітьми, академією, вертикалями!!! Одна його вертикаль, в якій він професіонал це - корупція і шахрайство. Хоча що можна очікувати від президента Минаю, який підозрюється в коннтрабандних оборудках і є під санкціями, як працювати в тандемі із іншим індивідумом, який не дружить із законом.... Бос контрабандист і куратор команди корупціонер - тандем року!!!
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    lenares85
    online
      lenares85, 16.05.2021 14:31
    +1
    до разбирательств должен быть отстранен от футбола , но походу такая ситуация устраивает ффу и всех
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 16.05.2021 14:43
    +2
    От це і біда, коли таке непорозуміння у футболі, як Севідов буде займатися дітьми, академією, вертикалями!!! Одна його вертикаль, в якій він професіонал це - корупція і шахрайство. Хоча що можна очікувати від президента Минаю, який підозрюється в коннтрабандних оборудках і є під санкціями, як працювати в тандемі із іншим індивідумом, який не дружить із законом.... Бос контрабандист і куратор команди корупціонер - тандем року!!!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 16.05.2021 14:31
    +1
    до разбирательств должен быть отстранен от футбола , но походу такая ситуация устраивает ффу и всех
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 16.05.2021 14:49
    0
    Минай вже не криючись буде займатися корупцією в українському футболі , на чолі з символом цього ганебного явища - Сєвідовим.
    Ссылка
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