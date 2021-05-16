26-й тур
Агробизнес
1 : 0
Черноморец
15.05.2021, FT

Агробизнес — Черноморец — 1:0. Видео гола и обзор матча

Победу хозяевам принес точный удар Черненко с пенальти

  • 16.05.2021 09:41
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
Агробизнес — Черноморец — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Агробизнес

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» дома обыграл одесский «Черноморец» со счетом 1:0. Единственный мяч Черненко забил с пенальти в концовке встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Агробизнес» — «Черноморец» — 1:0
Гол: Черненко, 88, с пенальти

События матча
88' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.05.2021 10:08
    0
    Удручающее впечатление от игры обеих команд... А ведь Черноморец будет играть в ПЛ, а команда продолжает показывать уровень областного футбола... Второй Минай в перспективе?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.05.2021 10:08
    0
    Удручающее впечатление от игры обеих команд... А ведь Черноморец будет играть в ПЛ, а команда продолжает показывать уровень областного футбола... Второй Минай в перспективе?
    Ссылка
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