В поединке 26-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» дома обыграл одесский «Черноморец» со счетом 1:0. Единственный мяч Черненко забил с пенальти в концовке встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Агробизнес» — «Черноморец» — 1:0
Гол: Черненко, 88, с пенальти
События матча
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — ФК Черноморец
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