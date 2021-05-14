Агробизнес – Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч Первой лиги

  • 14.05.2021 18:22
  • 643 просмотра
  • 1 комментарий
Агробизнес – Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© fcab.com.ua

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 26-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» – «Черноморец».

«Обе команды в предыдущем туре не выиграли. «Черноморец» сыграл вничью 1:1 с «Николаевом», а «Агробизнес» уступил на выезде «Прикарпатью» (2:1). Одесситы с 52 очками идут вторыми в Первой лиге, а «Агробизнес» с 45 баллами – четвертый. В УПЛ выйдут три команды из второго дивизиона.

В первом круге «агрономы» победили в Одессе со счетом 0:1. Кстати, соперники всего трижды встречались в истории и всегда побеждал «Агробизнес» (2:0, 1:0, 1:0) .Интересный матч будет, можно сказать, за шесть очков даже. Это будет поединок за выход в Премьер-лигу Украины. Я поставлю на то, что «Черноморец» не проиграет на выезде. То есть ставлю Х2 на одесситов», - сказал Козьбан.

Матч «Агробизнес» – «Черноморец» состоится 15-го мая. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    A0Va
    online
      A0Va, 14.05.2021 20:21
    +1
    всегда побеждал «Агробизнес»
    ну если Агроб сольётся, значит им хорошо забашлял 1925 и надо сразу пидозру
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 14.05.2021 20:21
    +1
    всегда побеждал «Агробизнес»
    ну если Агроб сольётся, значит им хорошо забашлял 1925 и надо сразу пидозру
    Ссылка
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