Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец и вернулся в топ-3

В матче очередного тура Первой лиги «Агробизнес» сумел обыграть «Черноморец» 1:0 благодаря голу с пенальти на 88-й минуте.
Пенальти назначили за игру рукой в штрафной.
«Агробизнес» набрал 48 очков и вернулся в топ-3, однако у «Металлиста-1925», который имеет 47 пунктов, есть матч в запасе.
«Черноморец» с 52 пунктами остается 2-м, а лидирует «Верес» с 58 очками.
Первая лига. 26-й тур
Агробизнес - Черноморец 1:0
Гол: Черненко, 88 (с пен)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.