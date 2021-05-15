Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец и вернулся в топ-3

В матче очередного тура Первой лиги «Агробизнес» сумел обыграть «Черноморец» 1:0 благодаря голу с пенальти на 88-й минуте.

Пенальти назначили за игру рукой в штрафной.

«Агробизнес» набрал 48 очков и вернулся в топ-3, однако у «Металлиста-1925», который имеет 47 пунктов, есть матч в запасе.

«Черноморец» с 52 пунктами остается 2-м, а лидирует «Верес» с 58 очками.

Первая лига. 26-й тур

Агробизнес - Черноморец 1:0

Гол: Черненко, 88 (с пен)