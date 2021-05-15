26-й тур
Агробизнес
1 : 0
Черноморец
15.05.2021, FT

Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец и вернулся в топ-3

Борьба среди лидеров Первой лиги обостряется

  • 15.05.2021 18:05
  • 1132 просмотра
  • 0 комментариев
Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец и вернулся в топ-3
© fcab.com.ua

В матче очередного тура Первой лиги «Агробизнес» сумел обыграть «Черноморец» 1:0 благодаря голу с пенальти на 88-й минуте.

Пенальти назначили за игру рукой в штрафной.

«Агробизнес» набрал 48 очков и вернулся в топ-3, однако у «Металлиста-1925», который имеет 47 пунктов, есть матч в запасе.

«Черноморец» с 52 пунктами остается 2-м, а лидирует «Верес» с 58 очками.

Первая лига. 26-й тур

Агробизнес - Черноморец 1:0
Гол: Черненко, 88 (с пен)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности