Самой дисциплинированной командой чемпионата второй раз подряд стал Шахтер

Наибольшее количество штрафа, как и в предыдущем сезоне, набрал «Львов»

  • 16.05.2021 04:57
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Самой дисциплинированной командой чемпионата второй раз подряд стал Шахтер
© ФК Шахтер Донецк

Второй год подряд звание самой корректной команды чемпионата третий раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, заработав 2 красные и 44 желтые карточки, набрали 50 штрафных баллов. Это лучший результат среди победителей в данной номинации за последние 6 лет.

Вслед за горняками расположились «Динамо» - 63 очка (6к. + 45ж) и «Олимпик» - 75 (4к + 63ж). Всего два удаления,  как и у «Шахтера», было у «Колоса», но по «горчичникам» ковалевцы явно перебрали - 84.

Замкнул же дисциплинарный рейтинг, как и в предыдущем сезоне, «Львов». Получив 6 красных карточек и больше всех желтых - 85, сине-золотые набрали 103 очка штрафа. Второе место с конца занял «Ингулец» - 94, а третье «Ворскла» - 91, чьи игроки удалялись с поля чаще других - 8 раз.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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