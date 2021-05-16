Самым дисциплинированным футболистом УПЛ-2020/21 стал Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» не заработал ни одного предупреждения в 23-х проведенных матчах

  • 16.05.2021 03:34
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Самым дисциплинированным футболистом УПЛ-2020/21 стал Георгий Бущан
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Среди всех футболистов, проведших в сезоне-2020/21 не менее половины матчей, только 11 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали даже ни одной желтой карточки. Из этой своего рода команды джентльменов наибольшее количество встреч отыграл голкипер «Динамо» Георгий Бущан, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного футболиста чемпионата.

Среди полевых игроков пальму первенства поделили проведшие по 19 матчей полузащитник «Днепра-1» Сергей Булеца и форвард «Десны» Максим Дегтярев.

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2020/21 (не менее 13 матчей)

 

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Георгий БУЩАН

Динамо

23

2.

Сергей БУЛЕЦА

Днепр-1

19

 

Максим ДЕГТЯРЕВ

Десна

19

4.

ФЕРНАНДО

Шахтер

17

 

Андрейс ЦЫГАНИКС

Заря

17

6.

Евгений ИСАЕНКО

Колос

15

 

ТАЙСОН

Шахтер

15

8.

Артур РЕМЕНЯК

Львов

14

 

Дмитрий СЕМЕНИВ

Львов

14

 

Валерий ЮРЧУК

Днепр-1

14

11.

Богдан САРНАВСКИЙ

Днепр-1

13
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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