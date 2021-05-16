В поединке 22 тура Второй лиги «Кривбасс» одолел запорожский «Металлург» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Квасов (Кривбасс).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Квасов (Кривбасс).
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Источник — YouTube
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