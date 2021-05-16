22-й тур
Кривбасс
2 : 0
ГФК Металлург
15.05.2021, FT

Кривбасс – Металлург З – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 22 тура Второй лиги Украины

  • 16.05.2021 01:57
  • 36 просмотров
  • 1 комментарий
Кривбасс – Металлург З – 2:0. Видео голов и обзор матча
© facebook.com/fckryvbas

В поединке 22 тура Второй лиги «Кривбасс» одолел запорожский «Металлург» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча
9' ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Квасов (Кривбасс).
7' ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Квасов (Кривбасс).
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Источник — YouTube

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Комментарии
    maxno
      maxno, 16.05.2021 02:12
    0
    Нормальное судейство два пенальти первый 80% второй 100%.
    Ссылка
    maxno
      maxno, 16.05.2021 02:12
    0
    Нормальное судейство два пенальти первый 80% второй 100%.
    Ссылка
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