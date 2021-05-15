22-й тур
Кривбасс
2 : 0
ГФК Металлург
15.05.2021, FT

Вторая лига. Два пенальти и беспорядки на поле: Кривбасс обыграл Металлург

Битва за выход в Первую лигу

  • 15.05.2021 19:52
  • 1240 просмотров
  • 3 комментария
Вторая лига. Два пенальти и беспорядки на поле: Кривбасс обыграл Металлург
© facebook.com/fckryvbas

Во Второй лиге Б «Металл» уже гарантировал себе выход в Первую лигу, а за вторую путевку сражаются «Кривбасс» и «Металлург» Запорожье.

В очном матче «Кривбасс» выиграл 2:0, хотя игра получилась скандальной. Уже к 9-й минуте хозяева забили два гола с пенальти, а после этого встреча была прервана из-за беспорядков. Фаны выбежали на поле и отказывались уходить.

В итоге судья на 50 минут увел команды в раздевалки.

«Кривбасс» набрал 44 очка и на 4 пункта оторвался от «Металлурга».

Вторая лига Б. 22-й тур

Кривбасс - Металлург Запорожье 2:0
Голы: Квасов, 7 (с пен), 9 (с пен)

Металл - Балканы 3:1
Голы: Фомин, 3, Мизюк, 45, Балули, 54 (с пен) - Приблуда, 88

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Igrok4
    online
      Igrok4, 15.05.2021 20:01
    -1
    Кто платит, тот и побеждает. Судьям заносили, заносят и будут заносить. Везде начиная от дюфл и заканчивая высшей лигой...
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    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:00
    -2
    2 пеналя и конец игре))) ВАРом то тут и не пахнет. Так что судья - йог.)
    Правда у ГФК и не было задачи куда то выходить с тренером молодёжки Зари.
    Денег у города на это сейчас нет.
    Так что пусть Горняк президента штурмует Пердив.
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    maxno
      maxno, 15.05.2021 19:56
    +2
    Фаны Запорожья выбежали на поле а пенальти 2 за игру рукой .100%игра рукой в штрафной площади .
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    maxno
      maxno, 15.05.2021 19:56
    +2
    Фаны Запорожья выбежали на поле а пенальти 2 за игру рукой .100%игра рукой в штрафной площади .
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