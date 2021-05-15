Вторая лига. Два пенальти и беспорядки на поле: Кривбасс обыграл Металлург

Во Второй лиге Б «Металл» уже гарантировал себе выход в Первую лигу, а за вторую путевку сражаются «Кривбасс» и «Металлург» Запорожье.

В очном матче «Кривбасс» выиграл 2:0, хотя игра получилась скандальной. Уже к 9-й минуте хозяева забили два гола с пенальти, а после этого встреча была прервана из-за беспорядков. Фаны выбежали на поле и отказывались уходить.

В итоге судья на 50 минут увел команды в раздевалки.

«Кривбасс» набрал 44 очка и на 4 пункта оторвался от «Металлурга».

Вторая лига Б. 22-й тур

Кривбасс - Металлург Запорожье 2:0

Голы: Квасов, 7 (с пен), 9 (с пен)

Металл - Балканы 3:1

Голы: Фомин, 3, Мизюк, 45, Балули, 54 (с пен) - Приблуда, 88