Вторая лига. Два пенальти и беспорядки на поле: Кривбасс обыграл Металлург

Во Второй лиге Б «Металл» уже гарантировал себе выход в Первую лигу, а за вторую путевку сражаются «Кривбасс» и «Металлург» Запорожье.
В очном матче «Кривбасс» выиграл 2:0, хотя игра получилась скандальной. Уже к 9-й минуте хозяева забили два гола с пенальти, а после этого встреча была прервана из-за беспорядков. Фаны выбежали на поле и отказывались уходить.
В итоге судья на 50 минут увел команды в раздевалки.
«Кривбасс» набрал 44 очка и на 4 пункта оторвался от «Металлурга».
Вторая лига Б. 22-й тур
Кривбасс - Металлург Запорожье 2:0
Голы: Квасов, 7 (с пен), 9 (с пен)
Металл - Балканы 3:1
Голы: Фомин, 3, Мизюк, 45, Балули, 54 (с пен) - Приблуда, 88
Источник — Sport.ua
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Правда у ГФК и не было задачи куда то выходить с тренером молодёжки Зари.
Денег у города на это сейчас нет.
Так что пусть Горняк президента штурмует Пердив.
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