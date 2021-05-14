Металл — Балканы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 мая, состоится поединок 22-го тура группы «Б» Второй лиги Украины, в котором харьковский «Металл» примет «Балканы».
Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00.
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Источник — ФК Металл
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