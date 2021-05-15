В матче 33-го тура Бундеслиги нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон – 40.
Левандовски забил в ворота «Фрайбурга», после чего показал футболку с надписью «Герд навсегда».
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гюнтер (Фрайбург).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Гульде (Фрайбург).
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — MEGOGO
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