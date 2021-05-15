Фрайбург устоял против Баварии, неожиданная победа Шальке

Состоялись семь матчей 33-го тура Бундеслиги.



Досрочный чемпион «Бавария» не смогла удержать победный счет в матче с «Фрайбургом», но Роберт Левандовски побил «вечный» рекорд лиги.



«Шальке», который со следующего сезона идет на понижение, неожиданно обыграл «Айнтрахт», идущего в топ-5. Для гельзенкирхенцев это всего третья победу в текущем каленадарном году.



Чемпионат Германии. 33-й тур



«Фрайбург» – «Бавария» – 2:2

Голы: 0:1 – 26, пенальти Левандовски, 1:1 – 29 Гульде, 1:2 – 53 Сане, 2:2 – 81 Гюнтер.



«Шальке» – «Айнтрахт Ф» – 4:3

Голы: 1:0 – 15 Хунтелар, 1:1 – 29 Андре Силва, 1:2 – 51 Ндика, 2:2 – 52 Идризи, 3:2 – 60 Флик, 4:2 – 64 Хопп, 4:3 – 72 Андре Силва.



«Боруссия М» – «Штутгарт» – 1:2

Голы: 1:0 – 45 Штиндль, 1:1 – 72 Эндо, 1:2 – 77 Калайджич.



«Арминия» – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: 0:1 – 5 Крамарич, 1:1 – 23 Фогльзаммер.



«Байер» – «Унион Берлин» – 1:1

Голы: 1:0 – 26 Виртц, 1:1 – 72 Похьянпало.



«Аугсбург» – «Вердер» – 2:0

Голы: 1:0 – 57 Хедира, 2:0 – 90, пенальти Калиджури.



«Герта» – «Кельн» – 0:0

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