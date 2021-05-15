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Ювентус
3 : 2
Интер Милан
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус - Интер - 3:2. Матч спорных решений судьи. Видео голов и обзор

Туринская команда добыла непростую победу

  • 15.05.2021 21:45
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Ювентус - Интер - 3:2. Матч спорных решений судьи. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в матче чемпионата Италии с тремя пенальти и двумя удалениями сумел обыграть «Интер» 3:2.

События матча
88' ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
83' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джорджио Кьеллини (Ювентус).
45' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
24' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

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