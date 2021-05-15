Ювентус - Интер - 3:2. Матч спорных решений судьи. Видео голов и обзор

«Ювентус» в матче чемпионата Италии с тремя пенальти и двумя удалениями сумел обыграть «Интер» 3:2.
События матча
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|83'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джорджио Кьеллини (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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