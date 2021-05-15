Три пенальти, два удаления. Ювентус в напряженном матче переиграл Интер

За два тура до конца сезона «Ювентус» находился вне топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов, однако сегодня команда Андреа Пирло добыла важнейшую победу.

На своем поле туринцы обыграли чемпиона «Интер» 3:2 благодаря дублю Куадрадо и голу Роналду. Матч запомнился тремя пенальти и удалением хавбека «Ювентуса» Бентанкура на 55-й минуте встречи.

У соперника в конце встречи был удален Брозович.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся в топ-3. У «Милана» 75 очков, а «Наполи» набрал 73 пункта, но у них есть игра в запасе.

В последнем туре туринская команда сыграет против «Болоньи».

Чемпионат Италии. 37-й тур

Ювентус - Интер 3:2

Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (с пен) - Лукаку, 35 (с пен), Кьеллини, 83 (в свои ворота)

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабье, Кьеза (Демираль, 70), Куадрадо, Кулусевски (Маккени, 58), Роналду (Мората, 70)

Интер: Ханданович, Бастони (Весино, 80), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Дармиан (Перишич, 46), Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси, 73), Мартинес, Лукаку

Удалены: Бентанкур, 55 - Брозович, 90+2