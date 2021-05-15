37-й тур
Ювентус
3 : 2
Интер Милан
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Три пенальти, два удаления. Ювентус в напряженном матче переиграл Интер

Туринская команда остается в гонке за место в Лиге чемпионов

  • 15.05.2021 21:01
  • 3424 просмотра
  • 4 комментария
Три пенальти, два удаления. Ювентус в напряженном матче переиграл Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine

За два тура до конца сезона «Ювентус» находился вне топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов, однако сегодня команда Андреа Пирло добыла важнейшую победу.

На своем поле туринцы обыграли чемпиона «Интер» 3:2 благодаря дублю Куадрадо и голу Роналду. Матч запомнился тремя пенальти и удалением хавбека «Ювентуса» Бентанкура на 55-й минуте встречи.

У соперника в конце встречи был удален Брозович.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся в топ-3. У «Милана» 75 очков, а «Наполи» набрал 73 пункта, но у них есть игра в запасе.

В последнем туре туринская команда сыграет против «Болоньи».

Чемпионат Италии. 37-й тур

Ювентус - Интер 3:2
Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (с пен) - Лукаку, 35 (с пен), Кьеллини, 83 (в свои ворота)

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабье, Кьеза (Демираль, 70), Куадрадо, Кулусевски (Маккени, 58), Роналду (Мората, 70)

Интер: Ханданович, Бастони (Весино, 80), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Дармиан (Перишич, 46), Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси, 73), Мартинес, Лукаку

Удалены: Бентанкур, 55 - Брозович, 90+2

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 15.05.2021 21:59
    -1
    В какие топ 3 поднялся Ювентус??? Блин, когда же на спорт юа будут профессионалы работать???
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 15.05.2021 21:13
    -2
    Игра без спортивной борьбы, игроки Интера не выкладывались, Ювентусу помогали все. Даже в восьмиром Ювентус обыграл бы Интер.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 15.05.2021 21:06
    +1
    боже Юве не сможет судья поможет
    Почему он не пошел смотреть фол на куадрадо
    Там не было пенальти боже по инерции блядь было все какое пенальти
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 21:03
    +2
    Суддя намудрував солідно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 21:03
    +2
    Суддя намудрував солідно.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 15.05.2021 21:06
    +1
    боже Юве не сможет судья поможет
    Почему он не пошел смотреть фол на куадрадо
    Там не было пенальти боже по инерции блядь было все какое пенальти
    Ссылка
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