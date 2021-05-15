Три пенальти, два удаления. Ювентус в напряженном матче переиграл Интер

За два тура до конца сезона «Ювентус» находился вне топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов, однако сегодня команда Андреа Пирло добыла важнейшую победу.
На своем поле туринцы обыграли чемпиона «Интер» 3:2 благодаря дублю Куадрадо и голу Роналду. Матч запомнился тремя пенальти и удалением хавбека «Ювентуса» Бентанкура на 55-й минуте встречи.
У соперника в конце встречи был удален Брозович.
«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся в топ-3. У «Милана» 75 очков, а «Наполи» набрал 73 пункта, но у них есть игра в запасе.
В последнем туре туринская команда сыграет против «Болоньи».
Чемпионат Италии. 37-й тур
Ювентус - Интер 3:2
Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (с пен) - Лукаку, 35 (с пен), Кьеллини, 83 (в свои ворота)
Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабье, Кьеза (Демираль, 70), Куадрадо, Кулусевски (Маккени, 58), Роналду (Мората, 70)
Интер: Ханданович, Бастони (Весино, 80), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Дармиан (Перишич, 46), Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси, 73), Мартинес, Лукаку
Удалены: Бентанкур, 55 - Брозович, 90+2
Источник — Sport.ua
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Почему он не пошел смотреть фол на куадрадо
Там не было пенальти боже по инерции блядь было все какое пенальти
Почему он не пошел смотреть фол на куадрадо
Там не было пенальти боже по инерции блядь было все какое пенальти
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