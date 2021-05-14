37-й тур
Ювентус
0 : 0
Интер Милан
15.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ювентус — Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Роналду и компания продолжают сражаться за место в зоне Лиги чемпионов

  • 14.05.2021 18:29
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Ювентус — Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором туринский «Ювентус» примет миланский «Интер».

«Ювентус»

После 36-ти сыгранных туров «Ювентус» занимает текущее пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 72 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 70-35. Да, «Ювентус» забивает ровно в два раза чаще, чем пропускает, но при этом находится на непривычно низком для себя месте.

Стоит отметить, что право выступать в Лиге чемпионов дают только четыре первых места чемпионата Италии. Да, до «Наполи» туринцам всего лишь очко, а до «Милана» и «Аталанты» — три очка… Но успеют ли Роналду и компания, которые до последнего будут сражаться за место в зоне Лиги чемпионов, наверстать упущенное?

«Интер»

Миланский «Интер» — уже чемпион. В сущности, этим все сказано. «Интер» давно стал недосягаемым для конкурентов и может с полным правом поплевывать на них со своего Парнаса.

С другой стороны, это значит, что «Интер» уже не слишком мотивирован. Выгрызать победы зубами миланцы не намерены — зачем, если золотые медали Серии А уже у них в кармане? Именно этим может воспользоваться «Ювентус», которому три очка нужны больше жизни.

Впрочем, несмотря на добытое чемпионство и сопутствующую расслабленность, последний раз в чемпионате Италии «Интер» проигрывал… 6 января, когда неожиданно уступил «Сампдории» со счетом 1:2.

Прогноз

И все-таки думается, что «Ювентус» найдет в себе силы прервать серию «Интера» без поражений и сохранить интригу борьбы за место в зоне Лиги чемпионов до последнего тура. Тем более, что «Ювентус» будет играть на домашнем стадионе. Туринская команда сделает все, чтобы добыть три очка и сохранить шансы на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Буффон — Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Артур, Рабьо, Кьеза, Роналду, Дибала.

«Интер»: Ханданович — Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лукаку, Мартинес.

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15 мая, суббота

«Ювентус» – «Интер»
Турин. Стадион «Ювентус». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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