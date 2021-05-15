Отличились болельщики Металла. Побит рекорд посещаемости сезона в Украине

Более 12 тысяч зрителей пришли на стадион ОСК «Металлист» посмотреть матч 22-го тура чемпионата Второй лиги «Металл» – «Балканы».
Таким образом, побит рекорд посещаемости сезона среди всех лиг.
Ранее он также был установлен на матче с участием «Металла». В матче 14-го тура против черкасского «Днепра» на трибунах собрались 8 648 болельщиков.
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Источник — Telegram
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Помню в 1 лиге, когда Ярик только занялся футболом - полный стадион собирали. Под 40к - это в первой то лиге
Помню в 1 лиге, когда Ярик только занялся футболом - полный стадион собирали. Под 40к - это в первой то лиге
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