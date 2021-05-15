Отличились болельщики Металла. Побит рекорд посещаемости сезона в Украине

Более 12 тысяч зрителей пришли на стадион ОСК «Металлист» посмотреть матч 22-го тура чемпионата Второй лиги «Металл» – «Балканы».



Таким образом, побит рекорд посещаемости сезона среди всех лиг.



Ранее он также был установлен на матче с участием «Металла». В матче 14-го тура против черкасского «Днепра» на трибунах собрались 8 648 болельщиков.