Отличились болельщики Металла. Побит рекорд посещаемости сезона в Украине

На матче против «Балкан» собралось более 12 тысяч болельщиков 

  • 15.05.2021 20:33
  • 4773 просмотра
  • 2 комментария
Отличились болельщики Металла. Побит рекорд посещаемости сезона в Украине
© ФК Металл Харьков

Более 12 тысяч зрителей пришли на стадион ОСК «Металлист» посмотреть матч 22-го тура чемпионата Второй лиги «Металл» – «Балканы». 
 
Таким образом, побит рекорд посещаемости сезона среди всех лиг.
 
Ранее он также был установлен на матче с участием «Металла». В матче 14-го тура против черкасского «Днепра» на трибунах собрались 8 648 болельщиков.

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Источник — Telegram

(23 голоса)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.05.2021 21:18
    +3
    Да, у МХ болел хватает
    Помню в 1 лиге, когда Ярик только занялся футболом - полный стадион собирали. Под 40к - это в первой то лиге
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 20:49
    +4
    Браво!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 20:49
    +4
    Браво!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.05.2021 21:18
    +3
    Да, у МХ болел хватает
    Помню в 1 лиге, когда Ярик только занялся футболом - полный стадион собирали. Под 40к - это в первой то лиге
    Ссылка
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