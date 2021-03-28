14-й тур
5 : 0
Днепр Черкассы
28.03.2021, FT

Матч Металл – Днепр Черкассы побил рекорд посещаемости всех лиг в сезоне

Поединок, который завершился со счетом 5:0, посетили 8648 зрителей

  • 28.03.2021 19:59
  • 1719 просмотров
  • 4 комментария
Матч Металл – Днепр Черкассы побил рекорд посещаемости всех лиг в сезоне
© ФК Металл Харьков

Матч «Металл» Харьков – «Днепр» Черкассы побил рекорд посещаемости всех лиг Украины в сезоне 2020/21.

Поединок, который завершился со счетом 5:0, посетили 8648 зрителей.

Вторая лига Украины

14 тур, 28 марта

«Металл» Харьков – «Днепр» Черкассы – 5:0

Голы: Фомин, 2, Люлька, 40, Подлепенец, 45, Демченко, 49, Балули, 62 (пен).

Другие результаты игрового дня:

  • Металлург Запорожье – Никополь – 7:1
  • Ужгород – Oболонь-2 Киев – 4:2
  • Яруд Мариуполь – Таврия Симферополь – 2:0

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 28.03.2021 20:49
    0
    Команда буде і дуже скоро у УПЛ. Молодці болільники, Скорого повернення, а то це село в упл вже задовбало.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 28.03.2021 20:14
    +4
    Ну тут явно на свою команду ходили. Харків заслуговує місце в УПЛ!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.03.2021 20:12
    +4
    денечек сегодня в Харькове - весна пришла))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 20:09
    +2
    и это только начало
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 28.03.2021 20:14
    +4
    Ну тут явно на свою команду ходили. Харків заслуговує місце в УПЛ!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.03.2021 20:12
    +4
    денечек сегодня в Харькове - весна пришла))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 20:09
    +2
    и это только начало
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 28.03.2021 20:49
    0
    Команда буде і дуже скоро у УПЛ. Молодці болільники, Скорого повернення, а то це село в упл вже задовбало.
    Ссылка
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