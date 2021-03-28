Матч Металл – Днепр Черкассы побил рекорд посещаемости всех лиг в сезоне

Матч «Металл» Харьков – «Днепр» Черкассы побил рекорд посещаемости всех лиг Украины в сезоне 2020/21.
Поединок, который завершился со счетом 5:0, посетили 8648 зрителей.
Вторая лига Украины
14 тур, 28 марта
«Металл» Харьков – «Днепр» Черкассы – 5:0
Голы: Фомин, 2, Люлька, 40, Подлепенец, 45, Демченко, 49, Балули, 62 (пен).
Другие результаты игрового дня:
- Металлург Запорожье – Никополь – 7:1
- Ужгород – Oболонь-2 Киев – 4:2
- Яруд Мариуполь – Таврия Симферополь – 2:0
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Источник — Sport.ua
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