14-й тур
5 : 0
Днепр Черкассы
28.03.2021, FT

Металл — Днепр — 5:0. Видео голов и обзор матча

Харьковская команда уничтожила соперников в поединке 14-го тура Второй лиги

  • 28.03.2021 20:41
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Металл — Днепр — 5:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Металл

В поединке 14-го тура группы Б Второй лиги Украины харьковский «Металл» разгромил черкасский «Днепр» со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Металл» — «Днепр» Черкассы — 5:0
Голы: Фомин, 2, Люлька, 40, Подлепенец, 45, Демченко, 49, Балули, 62, с пенальти

События матча
62' ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металл).
50' ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
45' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
40' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Люлька (Металл).
2' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Фомин (Металл).
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Источник — ФК Металл

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