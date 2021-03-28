В поединке 14-го тура группы Б Второй лиги Украины харьковский «Металл» разгромил черкасский «Днепр» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металл» — «Днепр» Черкассы — 5:0
Голы: Фомин, 2, Люлька, 40, Подлепенец, 45, Демченко, 49, Балули, 62, с пенальти
События матча
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металл).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Люлька (Металл).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Фомин (Металл).
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Источник — ФК Металл
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