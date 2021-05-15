Три титула – начало пути к победе в ЛЧ. Зеленский поздравил киевское Динамо

Президент Украины Владимир Зеленский тепло поздравил киевское «Динамо» с завоеванием всех трофеев сезона 2020/21 в рамках внутренних соревнований.
«Золотой хет-трик легендарного «Динамо». Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов.
Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров», – написал президент в твиттере.
Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок 🇺🇦. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021
Источник — Twitter
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Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
Дешевий піар.
Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
А не афишировать Динамо или Кривбасс.
Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
А не афишировать Динамо или Кривбасс.
Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
Дешевий піар.
І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
А не афишировать Динамо или Кривбасс.
Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
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