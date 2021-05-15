Три титула – начало пути к победе в ЛЧ. Зеленский поздравил киевское Динамо

Президент Украины Владимир Зеленский тепло поздравил киевское «Динамо» с завоеванием всех трофеев сезона 2020/21 в рамках внутренних соревнований.



«Золотой хет-трик легендарного «Динамо». Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов.



Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров», – написал президент в твиттере.

Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок 🇺🇦. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021