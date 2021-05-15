Три титула – начало пути к победе в ЛЧ. Зеленский поздравил киевское Динамо

Президент Украины считает, что киевляне показали фантастический результат

  • 15.05.2021 19:53
  • 1278 просмотров
  • 32 комментария
Три титула – начало пути к победе в ЛЧ. Зеленский поздравил киевское Динамо
© ФК Динамо Киев. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский тепло поздравил киевское «Динамо» с завоеванием всех трофеев сезона 2020/21 в рамках внутренних соревнований
 
«Золотой хет-трик легендарного «Динамо». Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. 
 
Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров», – написал президент в твиттере.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:41
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:38
    Политика, это искусство договариваться. Если считает нужным встретиться, значит это необходимо. Выбрали такого Пре6зидента, надо ему доверять. Через три года выберите другого, если деятельность этого сочтете не достаточно эффективной.
    Воно двох слів зв'язати неспроміжне. Про яке його політичне мистецтво ти мелеш?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:41
    0
    лом, 15.05.2021 20:33
    Поздравил - это нормально. Болел за Динамо на трибуне - тоже.
    Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
    Динамо не является коммерческой организацией. Если бы с бутылкой Оболонь, да, была бы реклама, недостойный Президента поступок.
    Ссылка
    Денис Булычев
    online
      Денис Булычев, 15.05.2021 20:39
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:28
    Если что, я не фанат Зеленского, на выборы вообще не ходил.
    в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:38
    -1
    DKTheBest2, 15.05.2021 20:30
    От поясни для початку сам собі, це зелене непорозуміння планує зустріч з Путлером.
    І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
    Политика, это искусство договариваться. Если считает нужным встретиться, значит это необходимо. Выбрали такого Пре6зидента, надо ему доверять. Через три года выберите другого, если деятельность этого сочтете не достаточно эффективной.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:33
    0
    Nashwill, 15.05.2021 20:29
    Молодець,Зеля)) кротячі сраки рвуться,як гранати
    Виграє Шахтар і він буде в їх формі так само співати, але вже на їхню адресу.
    Дешевий піар.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:33
    -1
    oenergo.com, 15.05.2021 20:27
    Президент такой же болельщик, как и мы с вами. У него есть свои симпатии болельщика, и это нормально. Как Президент, он поздравил самую сильную команду Украины, которая будет представлять страну на международной арене. Он ведь не магазин свой рекламирует, правда?
    Поздравил - это нормально. Болел за Динамо на трибуне - тоже.
    Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:30
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:21
    Это как средняя температура тела по палате. Что конкретно не так?
    От поясни для початку сам собі, це зелене непорозуміння планує зустріч з Путлером.
    І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 15.05.2021 20:29
    -2
    Молодець,Зеля)) кротячі сраки рвуться,як гранати
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:28
    -3
    Если что, я не фанат Зеленского, на выборы вообще не ходил.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:27
    -2
    лом, 15.05.2021 20:22
    фото перед носом!
    Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
    А не афишировать Динамо или Кривбасс.
    Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
    Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
    Президент такой же болельщик, как и мы с вами. У него есть свои симпатии болельщика, и это нормально. Как Президент, он поздравил самую сильную команду Украины, которая будет представлять страну на международной арене. Он ведь не магазин свой рекламирует, правда?
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:22
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:17
    Что не так, по-твоему, он делает?
    фото перед носом!
    Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
    А не афишировать Динамо или Кривбасс.
    Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
    Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:21
    -4
    DKTheBest2, 15.05.2021 20:20
    Ти серйозно? Абсолютно все.
    Это как средняя температура тела по палате. Что конкретно не так?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:20
    +1
    oenergo.com, 15.05.2021 20:17
    Что не так, по-твоему, он делает?
    Ти серйозно? Абсолютно все.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 15.05.2021 20:20
    -4
    Шахтёр был и будет лучшим клубом в Украине.... Шахтёр в Европе лучше выступает уже больше 10 лет чем Динамо Киев ,а Динамо как палка раз в год стреляет......
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:17
    -3
    DKTheBest2, 15.05.2021 20:15
    Чесно, раніше не могли дочекатися кожного нового випуску "Кварталу-95", а зараз від одного вигляду цього клоуна нудить.
    Что не так, по-твоему, он делает?
    Ссылка
    narytnyk
    online
      narytnyk, 15.05.2021 20:16
    0
    Он наверно не смотрел игры Динамо со времен Лобановского так как для етого Динамо выход с групы ето невыполнимый подвиг, стал президентом но все ешо продолжает смешить страну
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:15
    +2
    Чесно, раніше не могли дочекатися кожного нового випуску "Кварталу-95", а зараз від одного вигляду цього клоуна нудить.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:15
    -2
    Tymchuk Andriy, 15.05.2021 20:12
    Подивіться який потужний чемпіонат Франції але вони не можуть виграти ЛЧ.Скільки було спороб у Ліона,Монако і ПСЖ.Будьте реалістами це на 99%нереально!
    Перетрахать всех баб невозможно, но стремиться к этому надо.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:14
    -2
    Barsa2019, 15.05.2021 19:59
    Прикиньте люди, шо несёт президент
    Мир и благополучие.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:13
    -2
    Заодно мог бы и свой любимый Кривбасс поздравить. Ой, кривбасса тоже нет... Горбасс с пердивом! Киевский деревинский за 2 мин 2 руки поставил на точку. И не надо никаких Монзуль с ВАРами.)))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.05.2021 20:05
    +3
    Хтось вважає, що Зеленський особисто пише подібні привітання? Для цього є різні прес-служби
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:15
    +2
    Чесно, раніше не могли дочекатися кожного нового випуску "Кварталу-95", а зараз від одного вигляду цього клоуна нудить.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 15.05.2021 20:01
    +2
    Barsa2019, 15.05.2021 19:59
    Прикиньте люди, шо несёт президент
    Поки що несеш тільки ти , а Президент поздоровив кращу команду країни.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:20
    +1
    oenergo.com, 15.05.2021 20:17
    Что не так, по-твоему, он делает?
    Ти серйозно? Абсолютно все.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:41
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:38
    Политика, это искусство договариваться. Если считает нужным встретиться, значит это необходимо. Выбрали такого Пре6зидента, надо ему доверять. Через три года выберите другого, если деятельность этого сочтете не достаточно эффективной.
    Воно двох слів зв'язати неспроміжне. Про яке його політичне мистецтво ти мелеш?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 15.05.2021 20:41
    0
    лом, 15.05.2021 20:33
    Поздравил - это нормально. Болел за Динамо на трибуне - тоже.
    Но афишировать форму Динамо это другое. Ещё бы вышел с бутылками пива Оболонь.
    Динамо не является коммерческой организацией. Если бы с бутылкой Оболонь, да, была бы реклама, недостойный Президента поступок.
    Ссылка
    Денис Булычев
    online
      Денис Булычев, 15.05.2021 20:39
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:28
    Если что, я не фанат Зеленского, на выборы вообще не ходил.
    в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:33
    0
    Nashwill, 15.05.2021 20:29
    Молодець,Зеля)) кротячі сраки рвуться,як гранати
    Виграє Шахтар і він буде в їх формі так само співати, але вже на їхню адресу.
    Дешевий піар.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.05.2021 20:30
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:21
    Это как средняя температура тела по палате. Что конкретно не так?
    От поясни для початку сам собі, це зелене непорозуміння планує зустріч з Путлером.
    І сам фюрер і його свита заявляють, що ні питання Донбасу, ні Криму обговорювати не будуть, то про що буде домовлятися твій преЗЕдент?!!!
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 15.05.2021 20:22
    0
    oenergo.com, 15.05.2021 20:17
    Что не так, по-твоему, он делает?
    фото перед носом!
    Президент ВСЕЙ Украины должен ходить в форме сборной!
    А не афишировать Динамо или Кривбасс.
    Видел президента ФРГ Штайнмайера в форме Баварии?
    Это Кошевой может щеголять в форме Зари...
    Ссылка
    narytnyk
    online
      narytnyk, 15.05.2021 20:16
    0
    Он наверно не смотрел игры Динамо со времен Лобановского так как для етого Динамо выход с групы ето невыполнимый подвиг, стал президентом но все ешо продолжает смешить страну
    Ссылка
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