ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Звездный форвард не успеет восстановиться к старту турнира

  • 15.05.2021 17:15
  • 1537 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович не сыграет на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Вопреки появившейся ранее информации, Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020. Об этом сообщила Федерация футбола Швеции.

Форвард «Милана» получил травму колена в матче чемпионата Италии против «Ювентуса». Изначально прогнозировалось, что восстановление займет три недели.

Однако в итоге Златан выбыл на более длительный срок – примерно шесть недель. Форвард не будет делать операцию на травмированном колене, и пройдет консервативное лечение.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году, а в марте текущего года вернулся в сборную ради участия в Евро-2020.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:41
    0
    Вот и славненько. Можно ставить точку в этом затянувшемся сериале...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:37
    0
    Печально((
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.05.2021 17:15
    0
    От едет до не едет прошло 29 минут
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:41
    0
    Вот и славненько. Можно ставить точку в этом затянувшемся сериале...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:37
    0
    Печально((
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.05.2021 17:15
    0
    От едет до не едет прошло 29 минут
    Ссылка
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