ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Вопреки появившейся ранее информации, Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020. Об этом сообщила Федерация футбола Швеции.

Форвард «Милана» получил травму колена в матче чемпионата Италии против «Ювентуса». Изначально прогнозировалось, что восстановление займет три недели.

Однако в итоге Златан выбыл на более длительный срок – примерно шесть недель. Форвард не будет делать операцию на травмированном колене, и пройдет консервативное лечение.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году, а в марте текущего года вернулся в сборную ради участия в Евро-2020.