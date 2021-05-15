ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Вопреки появившейся ранее информации, Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020. Об этом сообщила Федерация футбола Швеции.
Форвард «Милана» получил травму колена в матче чемпионата Италии против «Ювентуса». Изначально прогнозировалось, что восстановление займет три недели.
Однако в итоге Златан выбыл на более длительный срок – примерно шесть недель. Форвард не будет делать операцию на травмированном колене, и пройдет консервативное лечение.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году, а в марте текущего года вернулся в сборную ради участия в Евро-2020.
Источник — Twitter
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